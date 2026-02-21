Segundo Festival por la Patagonia y el agua

Ayer, el Anfiteatro Las Lavanderas fue el escenario de la segunda edición del Festival Solidario por la Patagonia y el Agua. El evento, de carácter cultural y comunitario, tuvo como propósito manifestar la solidaridad de la región con los territorios afectados en el sur del país y reafirmar la protección de los bienes comunes naturales.

La jornada se anticipó a la conmemoración del Día Mundial de los Glaciares, el próximo 21 de marzo, para concientizar sobre la importancia de estos cuerpos de hielo como reservas estratégicas de agua dulce. En este contexto, organizaciones sociales y jujeños autoconvocados se movilizaron bajo la consigna "La Ley de Glaciares no se toca", exigiendo el cumplimiento efectivo de las normativas vigentes que resguardan los ecosistemas de montaña y las fuentes hídricas.

DIABLITAS | SE PRESENTARON DISTINTAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS.

El festival, impulsado por la Asamblea por el Agua Jujuy, integró diversas expresiones artísticas con espacios de transferencia de información. El programa incluyó: Presentaciones musicales y artísticas en vivo, lectura de textos literarios y espacios de intercambio de libros, y una instancia de radio y micrófono abierto para la participación ciudadana.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca fortalecer la conciencia colectiva frente a los modelos extractivistas. Asimismo, se subrayó la necesidad de promover un debate profundo sobre el cuidado de los glaciares, entendidos no solo como un patrimonio ambiental, sino como un recurso vital e indispensable para la identidad y el desarrollo de los territorios.

POESÍA Y CANTO

La convocatoria, de carácter abierto y gratuito, se consolidó como un espacio de articulación entre la cultura y el activismo ambiental. Según los referentes de la asamblea, la articulación de estos espacios es fundamental para construir una defensa sólida del territorio, el agua y la vida frente a las amenazas actuales que enfrentan las cuencas hídricas en toda la Argentina.