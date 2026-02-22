Tres detenidos por transportar 3,9 kilos de cocaína

Efectivos de la Gendarmería Nacional hallaron cerca de 4 kilos de cocaína escondidos en los calzados de un hombre y en el cuerpo de dos mujeres que viajaban a bordo de un colectivo de larga distancia, por lo que fueron detenidos. El operativo se desarrolló a la vera de la ruta nacional N° 34, a la altura de la ciudad de Libertador General San Martín.

La sustancia ilícita fue descubierta días pasados durante un procedimiento de los integrantes de la Sección “Libertador General San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, quienes estaban apostados en un tramo de la ruta 34.

En ese contexto, los uniformados detuvieron el desplazamiento de un ómnibus de larga distancia para realizar los habituales controles preventivos. De esta manera, los agentes subieron a la unidad para controlar las identidades de los pasajeros y sus respectivos equipajes de mano.

Fue entonces que en un momento los efectivos advirtieron irregularidades en la vestimenta de dos pasajeras y se acercaron a inspeccionarlas. Así fue cómo descubrieron que las sospechosas tenían paquetes sujetados a su cuerpo por debajo de la ropa.

Además, en la continuidad del procedimiento, los uniformados de la fuerza federal observaron que un hombre se encontraba visiblemente nervioso, por lo que se acercaron a entrevistarlo.

Como consecuencia, pudieron descubrir que el sujeto llevaba envoltorios con una sustancia de color blanco amarillento en el interior de sus calzados, debajo de la plantilla, para evitar la detección en el control superficial.

Tras esto, fue el momento de realizar la prueba química a la sustancia, la cual arrojó resultado positivo para cocaína. Además, al ser pesada se conoció que en total los tres sospechosos llevaban 3 kilos 989 gramos del estupefaciente.

Esta confirmación conllevó a que la droga sea secuestrada por los gendarmes, como elemento de prueba, y que los tres involucrados en el transporte de la sustancia ilícita, dos mujeres y un hombre, sean detenidos para ser puestos a disposición de la Justicia Federal, por infracción a la ley nacional N° 23.737 de Tenencia y tráfico de estupefacientes.