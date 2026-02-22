25°
ESTADO DE EMERGENCIA

Nueva York bajo toque de queda temporal por histórica tormenta de nieve

Ante un escenario extremo alertado por el Servicio Meteórologico, el alcalde de la ciudad decidió tomar medidas urgentes y priorizar la seguridad de la comunidad.

Domingo, 22 de febrero de 2026 18:09

Nueva York declaró el estado de emergencia y un toque de queda desde las 21:00 de este domingo hasta el mediodía del lunes ante la inminente llegada de una tormenta de nieve considerada especialmente violenta.

La medida, anunciada por el alcalde Zohran Mamdani, implica la prohibición de desplazamiento por calles, carreteras y puentes de la ciudad para sus más de ocho millones de habitantes, salvo en casos de viajes esenciales y urgentes.

La decisión se tomó ante el escenario extremo descrito por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El organismo alertó que la tormenta podría paralizar la movilidad y generar riesgos graves para la seguridad ciudadana en Nueva York. “Declaramos el estado de emergencia e imponemos una prohibición de circular desde las 21:00 de esta noche hasta el mediodía de mañana”, afirmó Mamdani en rueda de prensa.

El NWS anticipó que el fenómeno afectará con nevadas intensas principalmente durante la noche del domingo al lunes, con episodios de hasta cinco centímetros (dos pulgadas) por hora.

Advirtió también del peligro de inundaciones en barrios bajos de Nueva York y Nueva Jersey, y subrayó que los desplazamientos durante la tormenta serán peligrosos y potencialmente mortales.

