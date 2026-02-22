18°
23 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Gimnasia perdió como visitante ante Chacarita

El equipo local se quedó con la victoria 3 a 1 ante el Lobo jujeño

Domingo, 22 de febrero de 2026 17:13

En un partido correspondiente a la Primera Nacional, Chacarita Juniors recibió a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el Estadio de San Martín. El conjunto local se impuso 3 a 1 ante el Lobo jujeño. En el primer tiempo, Meléndez abrió el marcador a los 12 minutos. Ya en el segundo tiempo, Barbieri y Cristaldo ampliaron la ventaja para Chacarita.

El "Lobo" jujeño, que se presentó como visitante, enfrentó a un viejo conocido: Matías Módolo, quien fuera su entrenador hasta finales del año pasado y hoy dirige a Chacarita. Esta vez no pudo empatar; solo logró el descuento de Argañaraz, y queda fuera de los primeros puestos de la tabla de la Zona B.

