Fin de carnaval: los diablitos se despiden entre lamentos en las calles de Humahuaca

Humahuaca se consolidó como el escenario central del calendario festivo en toda la Quebrada jujeña. Durante la extensa jornada del domingo, se mezcló con los "lamentos" de los diablos, quienes protagonizaron el simbólico adiós a la celebración. Con pasos lentos y gestos exagerados de dolor, las comparsas recorrieron las históricas calles del pueblo para dar inicio al ritual del entierro.

El ritual central se cumplió cuando los diablos y los integrantes de las comparsas llegaron hasta un pozo cavado en la tierra, que representa la boca de la Pachamama. Allí se depositaron las ofrendas: serpentinas, ramas de albahaca, botellas de chicha, cigarrillos y hojas de coca. Todo fue devuelto a la Madre Tierra, junto al cuerpo del Pujllay, el espíritu del carnaval.

Este emotivo ritual no es exclusivo de Humahuaca, sino que se replica en distintas localidades de la provincia.

Finalmente, luego de los rezos y los pedidos para el próximo año, se escuchó el último "canto melancólico". Mientras la tierra cubría las ofrendas, los diablitos de Humahuaca se despidieron hasta el próximo carnaval. La fiesta terminó y el pueblo quedó en calma, con la promesa de reencontrarse el año que viene.