Perico

Se prepara la fiesta patronal de Perico

Hubo una reunión de trabajo en la que se avanzó con la coordinación del programa de actividades.

Domingo, 22 de febrero de 2026 23:03

Con el apoyo de autoridades provinciales comenzó la organización de las fiestas patronales de Perico en honor a San José, que se celebrarán el próximo 19 de marzo, marcando el inicio del calendario de celebraciones religiosas en la provincia.

El párroco Miguel Squiciarini acompañado del intendente Rolando Ficoseco recibió está semana en el salón parroquial al Secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena y al asesor de la legislatura, Martin Miguel Llanos.

Durante el encuentro, en un trabajo conjunto avanzaron en la organización de diferentes actividades culturales y de promoción de las fiestas patronales que se sumarán a las religiosas previstas por la parroquia.

Cabe destacar que las fiestas patronales de Perico son una de las más importantes de la provincia no solo por su gran convocatoria sino también porque marcan el inicio del calendario de celebraciones religiosas que se llevan adelante durante el todo el año.

Tras el encuentro, Squiciarini y Ficoseco exteriorizaron su agradecimiento a las autoridades provinciales por su aporte.

"Para nosotros es muy importante contar con el apoyo de las autoridades provinciales en estas fiestas patronales que además de representar la fe de nuestro pueblo, también nos permiten valorar nuestra identidad y construir sobre la base de nuestros valores y tradiciones", destacaron.

 

Temas de la nota

