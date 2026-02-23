Farmacéuticos advierten sobre el riego de faltantes

BARBARA CABRERA

Tras un anuncio de la alerta nacional que anticipa un desabastecimiento de medicamentos por el atraso de pagos de las obras sociales, la venta en la provincia de Jujuy, comienza a resentiste y se pronostica una situación aún más difícil para farmacéuticos y afiliados.

Al respecto Gustavo Martínez, presidente de la Colegio de Farmacéutico de Jujuy (Colfarjuy), explicó sobre la posibilidad de un inminente desabastecimiento de medicamentos si no se regularizan los pagos a las farmacias antes de fin de mes.

"Alejandra Gómez, la presidenta de Cofa, Confederación de Producción Farmacéutica Argentina, salió a hablar y lo que planteó la realidad que estamos viviendo en todas las farmacias del país con Pami".

Asimismo el referente farmacéutico , señaló que si bien no se cortó la cadena de pagos, estos se alargaron demasiado, y "financieramente descolocaron a las farmacias de todo el país" dijo acerca de la situación expuesta a nivel nacional.

Las farmacias deben afrontar pagos semanales a las droguerías, pero los financiadores, obras sociales y prepagas mantienen atrasos significativos.

En Jujuy

Al ser consultado acerca del desabastecimiento, el presidente de la entidad respondió que "las farmacias están trabajando al límite de sus posibilidades, ya que están resistiendo con los stocks propios".

Cabe destacar que en la advertencia del Cofa, se concibe un escenario con faltantes si en un mes no se realizan los pagos correspondientes.

De la misma manera, comentó que para afrontar los costos necesarios, las farmacias locales, deben mantener las compras de stock con fondos propios, ya que buscan de alguna manera poder brindar el mismo servicio a los usuarios.

Casi todas las obras sociales se encuentran en la misma situación, el desfasaje de pagos es una complicación grave, sin embargo, Pami es la que más atrasada esta y la que más afiliados tiene y mayor consumo de medicamentos, según evaluó el referente.

Trabajo para afiliados

El ultimo ajuste sobre el Vademécum del Pami en cobertura al 100%, reduciendo drásticamente de la lista de medicamentos gratuitos al recortar más de 50 moléculas entre junio y agosto de 2024, actualmente repercute fuertemente en las góndolas.

Martínez, manifestó que en este contexto, "hay un trabajo grande detrás del mostrador de las farmacias, viendo de que los afiliados no corten los tratamientos, buscando alternativas, sugiriendo medicamentos genéricos. Ya que es una potestad que tiene el farmacéutico".

Venta libre

Por último el presidente del Colfarjuy, alertó sobre la preocupación en el sector debido a que, si bien, el gobierno habilitó la comercialización de ciertos analgésicos y antiácidos de venta libre (OTC) en comercios no farmacéuticos y fallos judiciales de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, el año pasado, han suspendido esta medida, limitando la venta nuevamente a farmacias habilitadas. Garantizar la seguridad sanitaria sigue siendo una constante preocupación, por lo que refirió que se continua trabajando en reforzar una medida provincial.