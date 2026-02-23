21°
23 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Sector Tabacalero
Humahuaca
salud
Ministerio de Salud
San Pedro de Jujuy
Multiespacio El Alto
LIBERTADOR
ENTREVISTA A EUGENIA PÁRRAGA
Barrio Santa Rita
Colegio de Farmacéutico de Jujuy
Sector Tabacalero
Humahuaca
salud
Ministerio de Salud
San Pedro de Jujuy
Multiespacio El Alto
LIBERTADOR
ENTREVISTA A EUGENIA PÁRRAGA
Barrio Santa Rita
Colegio de Farmacéutico de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio Santa Rita

Vecinos preocupados

Advierten sobre un poste de madera inclinado, a poco de caer.

Lunes, 23 de febrero de 2026 00:00
PREOCUPACIÓN | UN POSTE DE MADERA INCLINADO CON DIRECCIÓN A UNA VIVIENDA.

Vecinos del barrio Santa Rita y de barrios aledaños que transitan por la avenida Vespucio casi esquina Burela expresaron su preocupación por el riesgo que corren ante la inminente caída de un poste de madera.

El mismo está inclinado hacia el lado de la vereda por donde a diario transitan cientos de personas, poniendo en riesgo también a la vivienda que allí se encuentra.

Ante la gravedad de la situación los vecinos solicitan a las autoridades correspondientes a dar una solución a esta amenaza latente para evitar accidentes.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD