Vecinos preocupados

Vecinos del barrio Santa Rita y de barrios aledaños que transitan por la avenida Vespucio casi esquina Burela expresaron su preocupación por el riesgo que corren ante la inminente caída de un poste de madera.

El mismo está inclinado hacia el lado de la vereda por donde a diario transitan cientos de personas, poniendo en riesgo también a la vivienda que allí se encuentra.

Ante la gravedad de la situación los vecinos solicitan a las autoridades correspondientes a dar una solución a esta amenaza latente para evitar accidentes.