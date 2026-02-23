21°
23 de Febrero,  Jujuy, Argentina
TENIS

Etcheverry gritó campeón en Brasil

El argentino venció en la final, en un duelo parejo, 3-6, 7-6 y 6-4 al chileno Alejandro Tabilo.

Lunes, 23 de febrero de 2026 00:01
ALZA EL TÍTULO | TOMÁS ETCHEVERRY SE CORÓNO AYER EN TIERRAS CARIOCAS.

El tenista platense Tomás Etcheverry derrotó en tres sets al chileno Alejandro Tabilo y se quedó con el título en el torneo ATP 500 de Río de Janeiro, el certamen de mayor relevancia de la gira sudamericana.

El argentino, que se encuentra en el puesto 51° del ranking ATP se quedó con el triunfo por 3-6, 7-6 (3) y 6-4.

Así, Etcheverry cerró una jornada inolvidable en su carrera: ganó dos partidos en un día (tuvo que concluir su triunfo en la semifinal durante esta tarde por inclemencias climáticas) y sumó su primer título a nivel ATP, bajo la copiosa lluvia de la ciudad brasileña.

El tenis y el corazón de Tomás Etcheverry no mostraron fisuras durante toda la semana y, teniendo que soportar un gran cansancio debido a disputar dos partidos el mismo día, el nacido en La Plata pudo gritar campeón por primera vez en su vida.

Luego de disputar el tercer set de su encuentro ante el checo Vit Kopriva, por la semifinal, durante las primeras horas de ayer a la tarde, Etcheverry debió enfrentar al experimentado Alejandro Tabilo, en el partido más importante de su carrera.

Ante el chileno en el duelo por el título, el argentino se repuso de un mal primer set y remontó una final inolvidable para el nacido en La Plata.

 

