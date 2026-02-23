En marcha el calendario 2026 del Club Jujeño

Con el condimento de la lluvia, se vivió la primera fecha del Campeonato provincial del Club Jujeño de Mountain Bike. El rally de Tilquiza colmó las expectativas en todas las categorías con bikers de Jujuy y la vecina provincia de Salta.

"Acompaño mucha gente a pesar del tiempo, pero estuvo muy lindo, todo redondito", fue lo primero que destacó Gabriel Cucchiaro, integrante de la comisión directiva de la institución organizadora.

EN DAMAS | TAMBIÉN HUBO UN BUEN MARCO DE CORREDORA

Agregó que "me parece algunos no vinieron por el tema del clima, pero tener más de 120 corredores es lo que se esperaba da gusto comenzar así la temporada, la gente respondió y logramos terminar la jornada como estaba planificada", subrayó.

EL PRIME | EN LA FINCA ALVARADO.

Cucchiaro dijo que "hoy, por ayer domingo, era un clima ideal, todo el trayecto hubo barro, lluvia, llegando a Tilquiza había resolana, así que tuvimos de todo, la premiación fue con sol, no se puede pedir más".

Posiciones

Elite, sub 23 UCI: 1) Ricardo Domínguez, 2) Diego Tejerina, 3) Agustín D'amico. Damas elite: 1) Amira Vilca, 2) Melisa Zambrano. Master A: 1) Néstor Vargas, 2) Gustavo Pérez, 3) Mario Núñez. Master B: María Corrado Rocha, 2) Marcela Guaymás, 3) Marisel Vedia. B1 varones: 1) Eduardo López, 2) Ruso Benencia, 3) Gustavo Fiad. B2: 1) Rafael Cruz, 2) Esteban Coria, 3) Alejandro Moreno. Master C damas: 1) Mónica Arnau, 2) Eugenia Ovando, 3) Claudia Romero. C1 varones: 1) Nicolás Granara, 2) Diego Kram, 3) José Zeballos. C2: 1) Daniel Pérez, 2) Luis García, 3) Raúl Lizárraga. Master D1: 1) Marcelo Herrera, 2) José Núñez, 3) Gerardo Vargas. D2: 1) Enrique Mateo, 2) Jorge Farfán. Junior: 1) Jamal Alfaro, 2) Andrés Trigo. Damas promocionales: 1) Paola Lozada, 2) Regina Rossini Doric, 3) Anahí Salinas. Menores: 1) Germán Rocha Gómez, 2) Felipe Velo, 3) Franco Balut. Promocionales A: 1) Yamil Sajama, 2) Leonardo Salinas, 3) Joaquín Garzón. Promocionales B: 1) Alejandro Cazón, 2) Andrés Díaz, 3) Matías Juárez. Cadetes: 1) Marino Grisetti.

Agradecimientos

RICARDO COLQUE DOMÍNGUEZ | GANADOR DE ELITE, SUB 23 UCI.

Desde el Club Jujeño de Mountain Bike agradecieron a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por el acompañamiento, ya que a lo largo del recorrido estuvo la gente de policía de tránsito. Así también a los propietarios de la finca Alvarado, Recreo Criollo por las instalaciones, y a los sponsors que de manera desinteresada constantemente apoyan cada temporada de ciclismo de montaña.