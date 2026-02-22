El Ejército de México mató al narco más buscado del mundo

El Ejército mexicano mató ayer a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo. Líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal más relevante del país, Oseguera dirigía una empresa delictiva de inmumerables tentáculos, poderosa como ninguna otra, violenta y agresiva en sus prácticas comerciales, ligadas principalmente al narcotráfico.

Trascendió que "El Mencho" cayó en un operativo en la sierra de Jalisco, en el centro del país, donde se movía a sus anchas desde hacía décadas, protegido por sus huestes criminales. Las consecuencias de su muerte hunden a México en un escenario aún más incierto.

Durante la mañana, sujetos armados bloquearon distintas vías del estado de Jalisco, en el occidente del país, utilizando autos y camiones incendiados como reacción a un operativo realizado por fuerzas federales en la región. Además de bloqueos, hubo tiroteos también en Michoacán, Tamaulipas, Colima y Guanajuato

La caída de "El Mencho", objetivo prioritario también de Estados Unidos, es el mayor golpe que se ha dado contra el narcotráfico en la historia reciente. El gobierno de Donald Trump ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que ayudase en su captura. La Casa Blanca lo acusa de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

En términos de importancia e impacto, su muerte solo puede compararse con la captura de Ismael El Mayo Zambada, antiguo líder del extinto Cartel de Sinaloa, en julio de 2024. Como antes El Chapo Guzmán o el propio Mayo Zambada, "El Mencho" había construido un aura de misterio a su alrededor, que bebía del poder arrasador del CJNG y de su escaso protagonismo mediático: todas sus fotos tenían décadas de antigüedad.

La caída de "El Mencho" supone un triunfo de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que lidera Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad, en uno de los momentos más críticos del sexenio, con la violencia al alza en lugares como Sinaloa o Michoacán.

Oseguera es también un viejo conocido de García Harfuch. El 20 de junio de 2020 El Mencho ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellos dos escoltas.

La noticia de la muerte de Oseguera Cervantes ha desatado una reacción violenta por parte del crimen organizado. Innumerables bloqueos, balaceras, quemas de vehículos se han desatado por parte de su grupo en varios estados del centro del país, Michoacán y Jalisco, donde tenía su bastión, pero también Tamaulipas, Colima y Guanajuato, por nombrar algunos.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado de Michoacán, escribió en X que había recibido informes de bloqueos de carreteras en su jurisdicción como consecuencia de la operación en Jalisco.

Air Canada suspendió temporalmente sus operaciones hacia y desde Puerto Vallarta citando una situación de seguridad en curso.