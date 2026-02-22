Sin Bandera reafirmó su amor con nuestro país

Sin Bandera regresó a los escenarios argentinos con un Movistar Arena colmado en la primera de sus dos funciones, en una noche que reafirmó por qué el dúo marcó a toda una generación en el país. Con un repertorio de clásicos y nuevas canciones, los fans los recibieron con un amor incondicional, demostrando que el vínculo construido a lo largo de los años permanece intacto y que siguen ahí, fieles y siempre presentes.

En el marco de la celebración por sus 25 años de trayectoria y el inicio de su esperado Escenas Tour, Leonel García y Noel Schajris ofrecieron un espectáculo íntimo y potente a la vez, con una puesta cuidada al detalle, un sonido impecable y una conexión directa con el público que acompañó cada canción de principio a fin. "Entra en mi vida", "Kilómetros", "Sirena", "Que lloro" y "Mientes tan bien" sonaron coreadas por miles de voces en una noche atravesada por la nostalgia y la celebración hicieron vibrar a los fanáticos.

Además, canciones como "¿Qué culpa tiene ella?" y "Nunca", pertenecientes a su reciente disco, fueron entonadas por el público y ya se han convertido en nuevos éxitos que quedarán para siempre.

El tour en Argentina continuó en el Anfiteatro de Rosario, el Arena Maipú de Mendoza y el Quality Arena de Córdoba, llevando la celebración de sus 25 años a miles de seguidores que los acompañan desde el lanzamiento de su primer álbum homónimo en 2001.

En las presentaciones la química vocal de Leonel y Noel volvió a desplegar esa armonía inconfundible que los convirtió en referentes del pop latino. Entre canción y canción, agradecieron el cariño del público argentino y compartieron la emoción de volver a encontrarse con sus fans en un momento tan significativo de su carrera. Este show se enmarca en el lanzamiento de su último disco "Escenas", que salió a la luz el 5 de febrero. Su séptimo álbum de estudio nace inspirado por esas escenas, momentos y experiencias que definen la vida de una persona, y que terminan definiéndola.

El primer lanzamiento fue "¿Qué culpa tiene ella?", primera escena que se desprendió de este álbum, cuyo video musical fue presentado el pasado 16 de enero. El mismo acaba de posicionarse en el número uno de la radio pop en México, reafirmando una conexión inmediata con el público y las principales estaciones del país. Este logro no sólo valida con fuerza la propuesta musical de "Escenas", sino que anticipa una etapa sólida y fresca, en franca sintonía con su audiencia.

Ganadores de dos Latin Grammy como Mejor Álbum Dúo o Grupo Vocal Pop y con más de 8 millones de oyentes mensuales en Spotify, Sin Bandera demuestra que su legado no solo permanece vigente, sino que se renueva en cada escenario.

Hasta la fecha llevan lanzados siete álbumes de estudio: "Sin Bandera"(2001), "De viaje"(2003), "Mañana" (2005), "Pasado" (2006), "Una última vez (Deluxe Edition)" (2016) y "Frecuencia" (2022), y "Escenas" lanzado el pasado 5 de febrero. Un álbum que sin duda refleja su madurez musical, lleno de letras profundas y grandes melodías, que tocarán las fibras más sensibles de la audiencia.

