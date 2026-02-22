Convocante despedida del momo maimareño

Los maimareños despidieron el carnaval con una masiva celebración por las calles del pueblo junto a las comparsas y agrupaciones que durante la semana protagonizaron uno de los festejos más atractivos de la región norteña.

Gran cantidad de carnavaleros llegaron desde la capital jujeña para sumarse a la despedida del momo carnestolendo que tanta alegría les brindó durante siete jornadas ajetreadas en el día y en la noche. Como en otros poblados de la Quebrada aquí también la mayoría de las instituciones carnestolendas despidieron al momo, el resto lo hará en el carnaval de flores, el próximo fin de semana.

El director de Turismo municipal, Luis Zerpa destacó la amplia convocatoria que benefició al sector turístico durante el Carnaval grande y chico, hoteleros, gastronómicos, transportistas, emprendedores y demás prestadores de servicios se vieron beneficiados.