Antecedentes de la esclavitud en la historia

Cuestiones vinculadas con la esclavitud y antecedentes de la venta de esclavos en territorio jujeño son abordados en este artículo por Fernando Zurueta, destacado escritor, investigador y columnista de nuestro diario.

"Tal como se relaté en otros escritos anteriores, la esclavitud se mantuvo como una fuente de ingresos económicos relevantes. Así se hizo desde la antigüedad como surge en los estudios realizados por historiadores reconocidos como H.Thomas en 'Trata de Esclavas' informa 'que las tumbas prehistóricas del Bajo Egipto, o en los años de esplendor de Grecia y Roma, los esclavos eran sirvientes domésticos, y trabajaban en minas o en obras públicas'.

En Atenas, un grupo de sesenta mil esclavos estaban dedicados a construir el Partenón, a pesar de que se sostiene que el número era mucho mayor pero como 'secreto de Estado', los datos reales no se revelaban. Y junto a estos trabajos, las bajas que se producían a causa de los azotes, de las enfermedades y de las muertes son hechos que no se divulgaban.

Es interesante conocer que para ser esclavo no solo debían ser de piel negra. En la antigua Roma y muchos años después los esclavos también eran rubios. Las crónicas de la época dicen que los que se rendían ante las batallas, se convertían en presas de los vencedores y no había distinción de razas de manera que el color de piel no tenía importancia para ser sometidos por lo que los esclavos también eran rubios.

En España, en el siglo XIII, la esclavitud legislada en las famosas partidas de Alfonso El Sabio se clasificaba a los siervos de maneras diferentes: los que se cautivan en tiempos de guerra, los que nacen de las siervas y la última cuando alguno es libre y se desea vender.

Los primeros que desarrollaron la trata de esclavos en África fueron los portugueses, que mantuvieron 'su monopolio' durante cien años.

El mismo tratamiento hizo Colón cincuenta años después con los indios que llevó a España después de su primer viaje al Caribe. Eran verdaderos trofeos que se llevaban al principio para ser exhibidos y para demostrar 'la maravilla encontrada sin tener presente las barbaridades que se cometían'. Así bajaban los indios de carabelas de cien toneladas con la cabeza y la cara bañada en lágrimas mirándose los unos a los otros, gritando de dolor pidiendo ayuda, golpeándose el rostro con la palma de las manos.

Todo lo expresado es tan solo en el imaginario; y conocer lo que sucedía en épocas del Virreinato del Rio de la Plata, la esclavitud fue la sumisión de la gente en trabajos que se consideraban que solo ellos podría hacerlo.

Al estar la esclavitud permitida en la ciudad de Jujuy, los esclavos trabajaban en el servicio domestico o como trabajadores rurales o artesanos en carpintería, lavandería o transporte y algunos eran alquilados para trabajos temporarios.

En algunos casos los esclavos gracias a pequeños ahorros que realizaban en sus tareas tenían la posibilidad de comprar su libertad o sus dueños decidieron dárselas por testamento. Hay situaciones que por la empatía que tenían los esclavos con los que trabajaban, no solo les daban un excelente 'sus patrones' por lo que en agradecimiento por respeto y cariño daban a sus hijos el apellido de sus patrones.

Y así como el proceso de desaparición se fue dando en la Asamblea del año 1813 que se dispuso la libertad de vientres: los hijos de esclavas nacían libres. Y en el año 1853 la Constitución Nacional termina con la esclavitud estableciéndose de esta manera en forma contundente.

El trabajo realizado por los profesores Ana Teruel y Marcelo Lagos 'Jujuy en la Historia de la colonia al siglo XX' publicado por la Universidad Nacional de Jujuy tiene una importancia enorme para conocer distintos aspectos de la vida en estas tierras que no puedo dejar de mencionar.

Y como en ese entonces las transacciones se realizaban por escrituras públicas, entre los archivos del Colegio de Escribanos de Jujuy que gentilmente fueran dados, se encuentran antecedentes de la venta de esclavos que como en todo el continente americano las transacciones se realizaban de esta manera.

Solo como ejemplo se cita un caso: 'Una escritura de venta de una mulata en que a los once días de 1833 ante el Escribano Publico de Cabildo y Gobierno. Ante testigos se presentó Lorenzo Escalera y como dueño de una esclava parda llamada Antonina por compra que hizo a doña Gregaria Malluguiza la da en venta a Ylaria Vider en cantidad de costos veinte pesos libres, siendo de cuenta de la compradora el pago del derecho de escritura para cuyo efecto me pagó el boleto que insertado en esta escritura - es del tenor siguiente señor secretario -. Sírvase usted mandar extender en su registro de escrituras públicas, único de venta que otorgo a favor de doña Ylaria Vider de una criada parda llamada Antonina de edad de veinte y ocho años poco más o menos y criolla de Salta que la ube por compra que Hise a la señora Doña Gregoria Mallluguiza y navehaviendo vendido dicha esclava en Salta a doña Mercedes Grisman, se me volvió al poco tiempo indo y la doy el presente cantidad de doscientos veinte pesos plata fuerte que tengo recibidos de doña de dicha señora Yaria que se ha hecho argo de la mencionada esclava recibiendo sana y vuena al parecer y con sus taclias buenas y malas conforme se ha convenido siendo de la cuenta de la compradora el pago del derecho de la escritura civiense agregar todas las demas cláusulas'.

Y como en muchos casos la palabra tenía un significado importante entre las personas basta mencionar una carta de fecha diciembre de 1847 que dice: 'Mi querido hermano he recibido los $50 que me restaba por la venta que te hice de un esclavo Marcelino. A Gavino le he dado el documento que me pides. Debía ser escritura pública pero para esto era menester pagar fijo de alcabala doce mil pesos al escribano con que para ahorrar estos gastos firmando un documento simple entre nosotros lo considero suficiente'.

Se conoce que la alcabala es un impuesto que cobraba la corona mientras que los honorarios del escribano era otro ítem.

En el diccionario general de Jujuy, en referencia a los esclavos informa que el 30 de enero de 1855, 'la honorable legislatura provincial autorizó al poder ejecutivo a constituir una comisión de destinada a determinar el valor de los esclavos que habían obtenido su libertad el 9 de julio de 1853. Se cumplió en el estudio dispuesto por el artículo 15 de la constitución jurada en su oportunidad realizada la comisión entregaría a cada uno de los interesados o certificado que está firmado por su firma Valle como presidente será y Melitón González'.

Qué bueno es recordar épocas pasadas que son enriquecedoras a medida que se conocen". (Autoría Fernando Zurueta).