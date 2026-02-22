Jujuy registró un récord de nacimientos seguros y supera la media nacional

El Ministerio de Salud de Jujuy informó a la comunidad que, de acuerdo a los datos consolidados de 2025, la provincia registró casi el 98% de los nacimientos en maternidades CONE (Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales ), instituciones preparadas para brindar atención obstétrica y neonatal segura, superando la media nacional y consolidando una política sostenida de fortalecimiento del sistema público.

Este logro se debe al trabajo articulado de toda la red sanitaria, que integra a los equipos de Atención Primaria de la Salud, hospitales de distintos niveles de complejidad y servicios especializados, permitiendo acompañar cada embarazo desde el territorio, garantizar controles oportunos y asegurar el acceso al lugar adecuado para el nacimiento.

Las maternidades CONE ofrecen atención integral durante el parto, acompañamiento a la persona gestante y fomento del contacto piel a piel, prácticas fundamentales para la salud de la mamá y del recién nacido.

También fortalecen la estrategia de preparación integral para el nacimiento: PIN, orientada a reforzar la captación temprana del embarazo, el seguimiento continuo de las personas gestantes y los controles oportunos del recién nacido, integrando controles, vacunación, consejería en lactancia y planificación familiar, con el objetivo de consolidar el cuidado integral desde el inicio de la vida.

De este modo, la salud pública jujeña reafirma su compromiso con una red integrada, accesible y cercana, que continúa ampliando capacidades, fortaleciendo equipos y garantizando más cuidado y más calidad en la atención para cada familia de la provincia.