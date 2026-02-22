Ruta 83: cortes y zonas intransitables por las intensas lluvias

Autoridades del municipio de Libertador General San Martín informan que tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas, la Ruta Provincial N° 83 de acceso al Parque Nacional Calilegua se encuentra mayormente intransitable.

Según informaron se registran múltiples cortes en distintos sectores, entre ellos Totorita, Aguada del Tigre y Abra de Cañas, donde se produjeron deslizamientos de tierra, desmoronamientos y caída de árboles sobre la calzada.

Como consecuencia de esta situación, varias localidades de la región permanecen sin acceso, entre ellas San Francisco, Valle Grande y Valle Colorado.

Además, las autoridades indicaron que no se permite el paso de ningún tipo de vehículo en los tramos más afectados, con el objetivo de resguardar la seguridad de los conductores.

Equipos de trabajo se encuentran en la zona realizando tareas para restablecer la transitabilidad de manera segura, aunque las condiciones climáticas dificultan las labores.

En este contexto, se recomienda a la población evitar circular por la Ruta Provincial N° 83 hasta nuevo aviso.

Las autoridades informaron que continuarán brindando actualizaciones sobre el estado del camino en las próximas horas.