El Ejército de México abatió a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el poderoso líder del Cártel de Jalisco

El Ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), asestando uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en la historia reciente de la región. Aunque todavía se aguarda la confirmación oficial del Gobierno federal, la caída del peligroso capo narco ya fue ratificada por diversos medios locales de primera línea como El Universal, Reforma y la cadena Televisa.

El operativo militar desplegado por las fuerzas federales generó una violenta e inmediata respuesta por parte de las células criminales del CJNG. Sujetos fuertemente armados bloquearon distintas vías y rutas estratégicas de los estados de Jalisco y Michoacán (donde la banda tiene fuerte presencia) utilizando decenas de autos y camiones incendiados para sembrar el terror e intentar frenar el avance de las tropas.

El fin de uno de los narcos más temidos del mundo

Con la caída de figuras históricas como Joaquín "El Chapo" Guzmán y el reciente arresto de Ismael "El Mayo" Zambada (ambos líderes del Cártel de Sinaloa que hoy se encuentran en prisiones norteamericanas), "El Mencho" se había erigido como el principal objetivo de las agencias de seguridad a nivel internacional.

El prontuario del líder abatido acumulaba graves acusaciones a ambos lados de la frontera:

Recompensa millonaria: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o abatimiento.

Organización terrorista: Formado en el año 2009, el cártel de Oseguera fue catalogado por Washington directamente como una "organización terrorista" debido a la extrema crudeza de sus métodos y su poder de fuego.

Alcance global y epidemia: Se acusa a su estructura criminal de controlar gran parte de las rutas internacionales para el tráfico a gran escala de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

La muerte de Oseguera Cervantes marca un punto de inflexión decisivo en la llamada guerra contra el narcotráfico, abriendo ahora un fuerte interrogante sobre la posible fragmentación del cártel más violento del país y el inminente estallido de una nueva y sangrienta disputa interna por la sucesión del poder.