“Necesitamos priorizar a las empresas jujeñas como condición para que la Zona Franca de La Quiaca sirva”

Rubén Armando Rivarola, diputado provincial (PJ), celebró la decisión de avanzar en la licitación de la Zona Franca de La Quiaca e indicó que es, sin dudas, una excelente noticia para nuestra provincia. Aunque señaló que es necesario priorizar a los empresarios jujeños y asignar por lo menos el 20% de las tierras a emprendimientos locales.

“El proyecto de la Zona Franca de La Quiaca abre una posibilidad concreta de desarrollo económico, innovación logística y generación de empleo para miles de jujeños. Es un paso estratégico que puede transformar a La Quiaca en un verdadero polo comercial de frontera y fortalecer el perfil productivo de Jujuy”, aseguró.

Sin embargo, señaló que “ese avance debe estar acompañado de una mirada profundamente localista. No podemos permitir que esta oportunidad quede exclusivamente en manos de grandes empresas de afuera, con espaldas financieras enormes, que terminan ocupando todos los espacios y dejando en desigualdad de condiciones a nuestros emprendedores. Si no se establece un régimen especial que incentive y priorice la participación de empresas jujeñas, los beneficios económicos no se van a derramar en nuestra comunidad”.

“Es fundamental generar un esquema de incentivos, facilidades de acceso a lotes y herramientas de financiamiento para que surjan también nuevos importadores jujeños, verdaderos empresarios jujeños que se beneficien de las políticas estatales capaces de generar trabajo genuino desde Jujuy y para los jujeños”, agregó.

“La Zona Franca no puede convertirse en un enclave para capitales externos; debe ser una plataforma de crecimiento para nuestros comerciantes, productores y pequeñas y medianas empresas. Necesitamos que por lo menos el 20% de esa tierras sean vendidas o reservadas para la compra de las empresas jujeñas. Sino todo esfuerzo de los jujeños es inútil, siempre se lo quedan los de afuera”, explicó.

“El desarrollo no es solo atraer inversión: es garantizar igualdad de oportunidades. Y esa es la responsabilidad que tenemos como dirigentes: que cada avance estructural tenga como prioridad a nuestra gente” sentenció Rivarola.