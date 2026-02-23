26°
23 de Febrero, Jujuy, Argentina
Nacionales

No hubo acuerdo en la audiencia por FATE y el Gobierno convocó a un nuevo encuentro en marzo

Así lo indicó el Ministerio de Capital Humano.

Lunes, 23 de febrero de 2026 18:18

El Gobierno informó este lunes que no hubo acuerdo en la audiencia por el conflicto de FATE entre la empresa y el gremio SUTNA, por lo que se convocó a un nuevo encuentro el miércoles 4 de marzo a las 11.

La Secretaría de Trabajo, que integra el Ministerio de Capital Humano, informó a través de un comunicado que “habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”.

Por eso, el organismo que encabeza Julio Cordero “dispuso la convocatoria a una nueva audiencia para el día miércoles 4 de marzo a las 11, a fin de continuar con las instancias de diálogo”.

El Ministerio de Capital Humano "continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral", consignó la cartera. 

