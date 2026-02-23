26°
Carnaval 2026

Buenos Aires celebró el carnaval jujeño

Cientos de personas desataron una fiesta popular al ritmo del carnaval jujeño en Buenos Aires.

Lunes, 23 de febrero de 2026 17:46

La Casa de Jujuy en Buenos Aires vivió una jornada histórica con la realización del Carnaval jujeño en la capital del país, una propuesta cultural que superó todas las expectativas y convocó a alrededor de 1.000 personas en el Palacio Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La agrupación anfitriona Águilas del Norte encabezó la celebración, acompañada por reconocidas comparsas y colectivos culturales que aportaron color, música y tradición: la histórica agrupación Bajo Flores, una de las más antiguas de la Ciudad de Buenos Aires; las comparsas Deshidratados, No Somos Nada, Chupemos Chupemos, Arete Guazú, Jujeños Alegres, el grupo de baile Ayres Jujeños y la agrupación Cóndor.

Los ballets ingresaron al ritmo de los anateros de Bajo Flores, en un momento de fuerte carga simbólica que sintetizó la identidad, la alegría y la potencia del Carnaval jujeño. También estuvo presente la reina de la comparsa de San Pedro, Fátima Herrera, quien acompañó la celebración y representó el espíritu festivo de la provincia.

La programación contó con la participación de los ballets La Quiaca y Karallanta Jujuy, además de la intervención del artista plástico Alejandro Condori y la locución de Elías Ábalos. En el escenario musical se presentaron Génesis Aymara, Tomás Lipán, Los Waynas y Tunay.

Estuvo a cargo de la organización del evento, la directora de la Casa de Jujuy en Buenos Aires, Ester Delgado, quien logró reunir a destacadas comparsas y agrupaciones tradicionales, reafirmando el posicionamiento del Carnaval jujeño a nivel nacional.

También estuvo presente el secretario de Cultura de la Nación, Octavio Bence, quien acompañó la celebración y destacó el valor cultural y federal de esta iniciativa que acerca las tradiciones del norte argentino a nuevos públicos.

La convocatoria fue masiva y el entusiasmo del público se hizo sentir dentro y fuera del edificio, donde agrupaciones y ballets continuaron bailando para quienes no lograron acceder, generando una verdadera fiesta popular en pleno corazón porteño.

 

