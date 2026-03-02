Eclipse lunar total: este martes la luna se tiñe de rojo

Mañana, la Luna ofrecerá un espectáculo en el cielo: un eclipse lunar total teñirá su superficie de rojo. El fenómeno, que ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna en su fase llena, será visible en gran parte de América, el océano Pacífico, Asia y Oceanía, y no requiere equipamiento especial para su observación.

Según la NASA, este evento convertirá al satélite en protagonista absoluto durante la madrugada y la mañana del 3 de marzo.

Un eclipse lunar total sucede cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa que llega a la superficie lunar. De acuerdo con la NASA, esta alineación solo tiene lugar durante la fase de luna llena.

Dónde y cuándo se podrá ver el eclipse lunar total

El eclipse lunar total del 3 de marzo podrá observarse en América, Asia oriental, Oceanía y el Pacífico. La visibilidad en Argentina y Chile dependerá de la posición de la Luna en el horizonte durante la totalidad, que sucede a primeras horas de la mañana, cuando el satélite comienza a descender.

En Argentina el eclipse comenzará con la penumbra a las 05:44, seguirá con la parcialidad a las 06:50 y la totalidad dará inicio a las 08:04. El final de la totalidad ocurrirá a las 09:03 y la penumbra desaparecerá por completo a las 11:23.

En México, Colombia y Perú, la Luna se mantendrá alta en el cielo durante la totalidad, lo que favorecerá la contemplación del fenómeno.

Observar un eclipse lunar total es sencillo y seguro. Según la NASA, basta con disponer de un cielo despejado y una vista sin obstáculos hacia la Luna.

Para quienes no puedan observarlo en vivo, diversos medios y organismos especializados en astronomía ofrecerán cobertura en línea, como la NASA a través de su canal oficial de YouTube. Esto permitirá seguir el desarrollo del eclipse en tiempo real.