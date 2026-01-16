Fue a una cita y la hallaron envuelta en bolsas y golpeada

"Qué bueno que me buscaron y encontraron". Esas fueron las primeras palabras que Tania Suárez le dijo a su hermana tras ser rescatada de una peligrosa situación y estabilizada en el hospital local de La Cumbre, en Córdoba.

La mujer de 35 años fue hallada el martes por policía de la provincia en la mencionada localidad luego de permanecer desaparecida desde el domingo pasado.

El contacto con ella se perdió cuando fue a encontrarse con un hombre, cuya cita había pactado a través de las redes sociales.

Su hallazgo se produjo en la ribera del río San Jerónimo, luego de que un vecino la viera boca abajo, con las manos atadas con cinta de embalar y en bolsas y signos de violencia física y desorientación temporal. Por ahora no hay detenidos y el expediente está bajo secreto de sumario.

La mujer había sido drogada con una sustancia aún no identificada. Se trata de dato que coincide con los mensajes en los que la propia Tania le envió a su hija mientras estaba en la cita. A través de Whatsapp, la mujer le dijo -entre varias cosas- haber ingerido agua que tenía mal sabor, suministrada por la persona con la que se había encontrado.

Los mensajes que le envió Suárez a su hija son estremecedores y luego de lo ocurrido, toman todavía más relevancia. La víctima le advirtió a su familiar que el individuo no se correspondía con las fotografías de su perfil digital y lo describió con una apariencia similar a la de Marcelo Sajen, un conocido violador serial.

Salió de su casa de la zona norte de la capital pasadas las 16 y a las 19.04 le avisó a su hija que había llegado a destino. "Nada que ver a la foto de perfil, tiene una cara de Sajen", escribió en referencia a Sajen. Luego de eso, a las 19.06 le dijo: "Asco me da, ya le dije que a las 20.30 me voy", publicó un medio cordobés.

Tania le dijo a su hija también que el hombre le ofreció llevarla a su casa cuando terminara el encuentro. Una hora y 15 minutos después, a las 20.20, escribió: "Hija, se está poniendo denso. Yo si veo algo raro te aviso".

La hija le preguntó si estaba bien y Suárez le dijo que sí y que se quedara tranquila. Apenas dos minutos después, a las 20.53, Tania le volvió a escribir a su hija un mensaje que la preocupó: "Me dio un agua tenía un gusto a mierda". Después de las 22.47 no pudieron volver a contactarla ni por llamada ni por mensajes. Incluso, el aparato estuvo apagado o fuera de servicio. El teléfono por ahora no fue encontrado.

Tras la denuncia formalizada por la familia el lunes por la falta de contacto con la víctima, Suárez fue encontrada la tarde del martes en un baldío al lado del arroyo.

Al identificarla, la propia víctima logró decir: "Soy Tania Suárez, estaba en el Parque Sarmiento". De inmediato fue trasladada a un centro de salud local y, posteriormente, derivada a un hospital en la capital cordobesa.

La víctima presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, baches de memoria y episodios de desconexión. Las fiscales Andrea Martin y Paula Kelm coordinan la investigación bajo un estricto hermetismo. La pesquisa incluye el minucioso análisis de registros de cámaras de seguridad y testimonios de testigos.

Hasta el momento, los investigadores no han logrado tomar declaración formal a la víctima debido a su recuperación física y psicológica.

Los investigadores analizan los registros de cámaras de seguridad del Cerro de las Rosas y el parque Sarmiento, así como las comunicaciones y movimientos previos de Suárez.