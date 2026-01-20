El Bcra ya acumula US$ 708 millones

El Banco Central de la República Argentina (Bcra) adquirió US$ 21 millones ayer y sumó más de US$ 700 millones en lo que va de enero. Para mantener ese ritmo de compras, la entidad interviene tanto en el mercado mayorista como fuera de él.

En las últimas once jornadas, tras la implementación del plan para fortalecer las reservas internacionales, el Bcra compró un total de US$ 708 millones. Las reservas brutas alcanzan US$ 44.808 millones, con un incremento diario de US$ 201 millones. Se trata del mayor nivel en la era Milei.

Santiago Bausili, presidente del Bcra, indicó que la acumulación de reservas dependerá tanto de la demanda de dinero como de la liquidez disponible en el mercado de cambios.

Mientras que el Banco Central lleva adelante en enero una destacada campaña compradora de divisas en la plaza de contado, el dólar se mantiene muy estabilizado, todo un logro en una etapa que no se caracteriza por importantes ingresos de dólares comerciales.

En la víspera el mercado mayorista operó un muy bajo volumen de US$ 190,7 millones en el segmento de contado, donde el dólar subió 4,50 pesos o 0,3%, a $1.438 para la venta, con lo que cortó una serie de cuatro ruedas operativas en descenso.

"El feriado de hoy en los EEUU impactó en el nivel de actividad local, que registró la rueda con menor volumen de operaciones del mes", precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar comercial conserva en enero una baja de 20,50 pesos o 1,4 por ciento. El régimen de bandas cambiarias vigente fijó para ayer una banda superior en los $1.549,88, por cuanto el tipo de cambio oficial quedó a 115,38 pesos o un 8% de ese techo.

En sintonía, el dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también subió cinco pesos a 1.505 pesos.