Jujuy Básquet luchó pero no pudo con el puntero

En un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Conferencia Norte de La Liga Argentina, Jujuy Básquet terminó cayendo ante el puntero San Isidro por 74-69, en un partido disputado en el estadio "Federación" que mantuvo en vilo a los espectadores hasta el último segundo. El encuentro fue controlado por los árbitros Ezequiel Macías y Alejandro Costa.

El trámite del juego mostró a un Jujuy Básquet con un arranque arrollador, manejando los hilos del partido desde la defensa y con una ofensiva comandada por Stehli e Ibarra. Sin embargo, la visita supo reaccionar a tiempo para llevarse un triunfo clave en su lucha por la cima.

Un inicio prometedor y una reacción visitante

El local arrancó con todo. A pesar de que San Isidro abrió el marcador con un triple de Suñé, los "cóndores" ajustaron su defensa y comenzaron a rotar el balón con criterio, encontrando variantes en ataque. Fruto de ese buen momento, un triple de Roca casi sobre la chicharra estiró la diferencia para cerrar el primer cuarto 23-14.

En el segundo período, Jujuy logró sacar una máxima de 11 puntos, pero San Isidro no se desesperó. Pasados los cinco minutos, con un parcial de 11-10, los visitantes empezaron a engranar. Dos triples "limpitos" de Eydallin ajustaron el tanteador y dejaron el partido 37-34 al término del primer tiempo, con todo por definirse.

La ráfaga de San Isidro y la reacción final

La historia cambió drásticamente en el tercer cuarto. San Isidro salió con otra actitud y mostró su mejor versión, lastimando desde el perímetro y dominando la zona pintada. Frente a un Jujuy Básquet errático, la visita desplegó un parcial demoledor de 11-0 que obligó a Guillermo Tasso a pedir minuto. En el regreso, el "Cóndor" cortó la sequía, pero el daño ya estaba hecho: 61-49 para los visitantes.

Lejos de bajar los brazos, Jujuy Básquet se fue con todo en el epílogo. La figura de Thiago Roca, goleador de la noche con 23 puntos, emergió para liderar la remontada. El equipo local logró igualar el marcador en 63, pero le faltó precisión en el tramo decisivo para pasar al frente. En los minutos finales, Jujuy se cargó de faltas y San Isidro, a través de la efectividad de Hooper desde la línea de simples, estampó el 74-69 definitivo.

Despedida y futuro

Este partido marcó el último encuentro de la fase regular para Jujuy Básquet en su estadio. Ahora, el "Cóndor" cerrará su participación en la fase regular con dos compromisos como visitante: primero ante Villa San Martín y luego frente a Comunicaciones en Corrientes, en busca de escalar posiciones de cara a los playoffs.