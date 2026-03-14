Seis casos confirmados de chikungunya en la provincia

El Ministerio de Salud de Jujuy confirmó seis casos positivos de chikungunya en la provincia, lo que activó un inmediato refuerzo de las acciones de prevención y control sanitario en distintas localidades. Según informó la Dirección Provincial de Epidemiología, cuatro de los casos corresponden a residentes de Aguas Calientes, mientras que los dos restantes se registraron en Caimancito y Perico. Todos los pacientes se encuentran cursando la enfermedad de manera estable y con seguimiento médico permanente.

Ante este escenario, equipos sanitarios despliegan operativos territoriales que incluyen vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de personas con síntomas febriles, fumigaciones programadas y control focal para reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del chikungunya, dengue y zika.

Las autoridades recordaron que los síntomas de alerta incluyen fiebre de 39°C o más, dolor muscular o articular, dolor de cabeza, ronchas en la piel, náuseas, diarrea o malestar general. En esos casos, recomendaron no automedicarse, acudir al centro de salud más cercano y mantener una adecuada hidratación.

Además, se encuentra disponible la opción de consulta virtual a través del sitio web http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/, de lunes a domingos de 8 a 20 horas.

Finalmente, desde la cartera sanitaria destacaron que la detección temprana, el trabajo territorial de los equipos de salud y la participación activa de la comunidad resultan clave para fortalecer la prevención y proteger la salud pública.