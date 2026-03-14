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SALUD

Seis casos confirmados de chikungunya en la provincia

Recomiendan no automedicarse y consultar ante síntomas como fiebre alta o dolores musculares.

Sabado, 14 de marzo de 2026 12:27

El Ministerio de Salud de Jujuy confirmó seis casos positivos de chikungunya en la provincia, lo que activó un inmediato refuerzo de las acciones de prevención y control sanitario en distintas localidades. Según informó la Dirección Provincial de Epidemiología, cuatro de los casos corresponden a residentes de Aguas Calientes, mientras que los dos restantes se registraron en Caimancito y Perico. Todos los pacientes se encuentran cursando la enfermedad de manera estable y con seguimiento médico permanente.

Ante este escenario, equipos sanitarios despliegan operativos territoriales que incluyen vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de personas con síntomas febriles, fumigaciones programadas y control focal para reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del chikungunya, dengue y zika.

Las autoridades recordaron que los síntomas de alerta incluyen fiebre de 39°C o más, dolor muscular o articular, dolor de cabeza, ronchas en la piel, náuseas, diarrea o malestar general. En esos casos, recomendaron no automedicarse, acudir al centro de salud más cercano y mantener una adecuada hidratación.

Además, se encuentra disponible la opción de consulta virtual a través del sitio web http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/, de lunes a domingos de 8 a 20 horas.

Finalmente, desde la cartera sanitaria destacaron que la detección temprana, el trabajo territorial de los equipos de salud y la participación activa de la comunidad resultan clave para fortalecer la prevención y proteger la salud pública.

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