20°
14 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

básquet
atletismo
Seccional 7
Fórmula Uno
Narcomenudeo
homicidio
homicidio
Buenos Aires
LIBERTADOR
condena
básquet
atletismo
Seccional 7
Fórmula Uno
Narcomenudeo
homicidio
homicidio
Buenos Aires
LIBERTADOR
condena

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Condenaron al hombre que amenazó de muerte a su ex pareja en Yala

El agresor, que además violó una restricción perimetral, fue sentenciado una pena de 2 años y medio en el marco de un juicio abreviado.

Sabado, 14 de marzo de 2026 09:51

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género logró una condena para Carlos Ariel Vázquez, de 47 años, quien había sido detenido en enero tras alarmar a las autoridades al violentar el dispositivo de monitoreo que protegía a su ex pareja. El hecho, ocurrido en la localidad de Yala, activó un operativo policial de emergencia que permitió capturar al agresor cuando intentaba acercarse a la víctima.

Durante el ataque, la mujer activó el sistema de alerta del dispositivo Dual, lo que encendió las alarmas en el equipo de seguridad y en el sistema judicial. El rápido accionar policial derivó en la detención del hombre y en el dictado de prisión preventiva por 40 días. En aquel momento, la abogada de la víctima había advertido que el imputado no respetaba las normas judiciales.

Tras un proceso abreviado, este viernes se dictó sentencia. Vázquez fue hallado culpable de los delitos de amenazas coactivas y desobediencia judicial. La información fue confirmada por la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar, quien lideró la investigación.

La condena, de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, implica que el acusado no cumplirá la pena en contexto de encierro, aunque deberá cumplir estrictas reglas de conducta impuestas por la Justicia. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD