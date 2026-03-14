Condenaron al hombre que amenazó de muerte a su ex pareja en Yala

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género logró una condena para Carlos Ariel Vázquez, de 47 años, quien había sido detenido en enero tras alarmar a las autoridades al violentar el dispositivo de monitoreo que protegía a su ex pareja. El hecho, ocurrido en la localidad de Yala, activó un operativo policial de emergencia que permitió capturar al agresor cuando intentaba acercarse a la víctima.

Durante el ataque, la mujer activó el sistema de alerta del dispositivo Dual, lo que encendió las alarmas en el equipo de seguridad y en el sistema judicial. El rápido accionar policial derivó en la detención del hombre y en el dictado de prisión preventiva por 40 días. En aquel momento, la abogada de la víctima había advertido que el imputado no respetaba las normas judiciales.

Tras un proceso abreviado, este viernes se dictó sentencia. Vázquez fue hallado culpable de los delitos de amenazas coactivas y desobediencia judicial. La información fue confirmada por la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar, quien lideró la investigación.

La condena, de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, implica que el acusado no cumplirá la pena en contexto de encierro, aunque deberá cumplir estrictas reglas de conducta impuestas por la Justicia.