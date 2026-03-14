Día del número Pi: por qué se conmemora el 14 de marzo

Cada 14 de marzo, el calendario académico y científico del mundo se sincroniza bajo una cifra que parece no tener fin: 3,14. El "Día Internacional de Pi" (o Pi Day) no es solo una excentricidad de los amantes de los números, sino una fecha consagrada por la UNESCO para resaltar la importancia de las matemáticas en nuestra vida cotidiana.

El origen de una tradición curiosa

La elección de la fecha responde a la notación de fechas en Estados Unidos, donde el mes se antepone al día (3/14), coincidiendo con los tres primeros dígitos de la constante. La iniciativa nació en 1988 de la mano del físico Larry Shaw en el Exploratorium de San Francisco. Lo que comenzó como un pequeño festejo donde los empleados comían tartas (aprovechando el juego de palabras en inglés entre Pi y Pie), se convirtió en una efeméride global.

En 2009, el Congreso de EE.UU. lo oficializó y, años más tarde, la UNESCO elevó la apuesta declarando el 14 de marzo como el Día Internacional de las Matemáticas. Por si fuera poco, la mística de la fecha se completa con una coincidencia histórica: es el aniversario del nacimiento de Albert Einstein y el día en que falleció Stephen Hawking, dos de las mentes que mejor supieron interpretar el lenguaje del universo.

De Arquímedes a la computación: los hitos históricos de Pi

La relación numérica que representa Pi puede rastrearse hasta civilizaciones milenarias. Existen pruebas de su utilización en el Papiro de Ahmes de Egipto y en tablillas babilónicas, aunque recién mucho tiempo después surgió la denominación actual. De acuerdo con la revista especializada National Geographic, Leonhard Euler fue quien popularizó el uso de la letra griega “π” para designarlo, a partir de los términos “periferia” y “perímetro”.

En el siglo III a.C., Arquímedes ideó un método geométrico para aproximar el valor de π usando polígonos inscritos y circunscritos en un círculo. Más de un milenio después, en 1630, el astrónomo Christoph Grienberger consiguió calcular 38 decimales del número, estableciendo un récord para su época. El desarrollo de la informática y la aplicación de algoritmos permitieron llevar esta cifra a más de un billón (1.000.000.000.000) de cifras en el siglo XXI, aunque en la práctica solo se utiliza una fracción muy pequeña para cálculos científicos.

Definir π como irracional implica: “No puede expresarse en forma de fracción entre dos números enteros, y sus decimales nunca se repiten”, especificó la NASA; por este motivo, las aproximaciones como 3,14 se emplean habitualmente en instituciones educativas, aunque sólo representan una referencia simplificada si se comparan con los desarrollos matemáticos actuales.