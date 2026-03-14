Docentes y alumnos aislados en Normenta piden traslado

Las intensas lluvias registradas esta semana en la zona rural del departamento Ledesma dejaron aislado al paraje Normenta, donde docentes y alumnos permanecen varados desde hace varios días sin poder salir debido al corte total de la ruta provincial 19 que conecta el lugar con Fraile Pintado. La situación afecta a unas 50 familias de la zona y a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Rural Nº 1 y la Escuela Primaria Nº 232, cuyas docentes piden que las autoridades las trasladen en helicóptero que les prometieron enviar víveres, ya que no tienen agua potable ni alimentos.

Rosana Machaca, profesora disciplinar de la secundaria rural, relató que ella y otros docentes ingresaron al paraje el lunes para cumplir con su cronograma habitual, pero las lluvias del martes por la noche provocaron la crecida de ríos y cañadas que cortaron el camino en varios tramos. “Se produjo una caída de agua importante que provocó el crecimiento de los ríos y el corte en varias partes del trayecto del camino”, explicó.

Normenta es un paraje ubicado a unos 45 kilómetros de Fraile Pintado, en el distrito La Candelaria, y es una zona rural, sin servicios básicos y con escasa infraestructura. Según describió la docente, el lugar no cuenta con agua potable, electricidad ni comercios, y solo dispone de un puesto de salud, la escuela primaria y la secundaria. “No tenemos agua potable, no tenemos luz eléctrica y no hay destacamento, solo el puesto de salud y las escuelas”, afirmó.

En el momento del temporal había cuatro docentes secundarios, personal de primaria y varios alumnos en el lugar. En total, entre adultos y niños, permanecen aisladas doce personas ya que el transporte que normalmente los traslada desde Fraile Pintado no pudo ingresar debido al estado del camino, algo que los obligó a extender la permanencia más allá de lo previsto. “Ingresé el lunes y tenía que volver el miércoles, pero el camino está totalmente intransitable”, contó Machaca que lleva seis días allí.

Las condiciones de permanencia en el paraje son limitadas ya que la escuela secundaria no tiene edificio propio y funciona en un aula prestada por la primaria, mientras que los docentes duermen en un salón comunitario que deben alquilar por noche. Además, los profesores que viajan por pocos días llevan provisiones justas, por lo que la demora genera complicaciones. “Traemos agua y comida pensando en tres días, y ahora ya no tenemos nada, porque no hay almacenes ni dónde comprar”, detalló.

La situación se agrava ya que para este fin de semana, ya no cuentan con el servicio de comedor escolar y no pudieron ingresar proveedores por el mal estado de la ruta, por lo que las autoridades de emergencia evaluaban enviar asistencia aérea. “Nos avisaron que podría llegar un helicóptero con víveres y estamos viendo si existe la posibilidad de que nos trasladen hasta Fraile Pintado”, sostuvo la docente



La prioridad para ellos es poder salir del paraje en las próximas horas y garantizar que los alumnos y pobladores puedan trasladarse sin riesgos. “Lo único que pedimos es que nos puedan sacar hasta Fraile Pintado, aunque sea eso, para poder volver a nuestras casas”, concluyó la profesora.

Machaca explicó que este tipo de situaciones se repite cada año y refleja la falta de obras estructurales en la zona. El único camino de acceso, la ruta provincial 19, presenta derrumbes, sectores anegados y tramos destruidos por la erosión. “El camino alternativo también está destrozado, se cayeron árboles, hubo derrumbes y hay partes donde directamente se desmoronó”, detalló.

El aislamiento no solo afecta a los docentes, sino también a los alumnos que viven en el paraje y a otros que se alojan en el albergue escolar para poder asistir a clases. Durante la semana las actividades continuaron con normalidad, pero ahora todos deben esperar a que se restablezca el acceso. “Somos doce personas entre adultos y chicos, y todos estamos esperando que se pueda habilitar el camino o que nos evacúen”, explicó.

La docente explicó que además del problema vial, la población vive desde hace años sin servicios esenciales, lo que agrava cualquier emergencia climática. El agua se toma de arroyos y ríos, que durante las lluvias baja turbia y no apta para consumo, como está sucediendo ahora, y la electricidad depende de paneles solares que no siempre funcionan. “Esto lo vivimos ahora nosotros, pero la gente de acá lo vive todos los años y nunca hay una solución definitiva”, expresó.

Mientras esperan que mejore el tiempo para permitir el ingreso de asistencia o la reparación del camino, los docentes continúan comunicados únicamente por internet satelital.

De hecho, por eso estuvieron comunicándose con organismos provinciales buscando soluciones más profundas para el paraje, enviando notas a Vialidad y Recursos Hídricos para que se hagan todas las reparaciones que sean definitivas para el paraje, en lo posible.



