20°
20 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Bomberos y Defensa Civil
barrio coronel arias
El tiempo en Jujuy
Diputados
alarma
Congreso
Gobierno Nacional
Foro de Davos
Banco Central
Estado de las rutas
Bomberos y Defensa Civil
barrio coronel arias
El tiempo en Jujuy
Diputados
alarma
Congreso
Gobierno Nacional
Foro de Davos
Banco Central
Estado de las rutas

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Estados de las rutas

Conoce el estado de las rutas en Jujuy

Se recomienda respetar las señales de tránsito y circular con precuacuión. 

Martes, 20 de enero de 2026 10:08

Luego de las intensas lluvias que cayeron en nuestra provincia aún permanecen rutas y caminas que se encuentran intransitables y en otros hay que hacerlo con mucha precaución.

Desde el Ministerio de Seguridad recomiendan seguir las instrucciones y mantenerse informado ya que si bien en los valles, yungas y parte de la quebrada se anuncian tormentas para hoy en la Puna rige una alerta amarilla por fuertes tormentas.

Las rutas que se encuentran intransitables son:

  • Ruta nacional 40, rio San Juan de Oro, por crecida
  • Ruta nacional 40, entre El Cañadón y Paicone, por crecida
  • Ruta provincial 79, en la localidad de Abralaite, también por crecida
  • Ruta provincial 70
  • Ruta provincial 83, en Valle Colorado, Valle Grande, San Francisco y Santa Ana por crecidas de arroyo y el suelo se encuentra inestable
  • Ruta provincial 83, en San Francisco, por desmoronamiento
  • Ruta provincial 35, complejo Los Tucanes, por desmoronamiento de la calzada
  • Ruta provincial 29, en río Tesorero, por crecida

Rutas con precaución

  • Ruta nacional 52, en los kilómetros 158, 165 y 178 por sedimentos en la calzada
  • Ruta provincial 73, entre Valle Colorado y Santa Ana
  • Ruta provincial 73, altura Palca de Aparzo
  • Ruta provincial 83, entre Pampichuela y Valle Grande

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD