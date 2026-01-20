Conoce el estado de las rutas en Jujuy

Luego de las intensas lluvias que cayeron en nuestra provincia aún permanecen rutas y caminas que se encuentran intransitables y en otros hay que hacerlo con mucha precaución.
Desde el Ministerio de Seguridad recomiendan seguir las instrucciones y mantenerse informado ya que si bien en los valles, yungas y parte de la quebrada se anuncian tormentas para hoy en la Puna rige una alerta amarilla por fuertes tormentas.
Las rutas que se encuentran intransitables son:
- Ruta nacional 40, rio San Juan de Oro, por crecida
- Ruta nacional 40, entre El Cañadón y Paicone, por crecida
- Ruta provincial 79, en la localidad de Abralaite, también por crecida
- Ruta provincial 70
- Ruta provincial 83, en Valle Colorado, Valle Grande, San Francisco y Santa Ana por crecidas de arroyo y el suelo se encuentra inestable
- Ruta provincial 83, en San Francisco, por desmoronamiento
- Ruta provincial 35, complejo Los Tucanes, por desmoronamiento de la calzada
- Ruta provincial 29, en río Tesorero, por crecida
Rutas con precaución
- Ruta nacional 52, en los kilómetros 158, 165 y 178 por sedimentos en la calzada
- Ruta provincial 73, entre Valle Colorado y Santa Ana
- Ruta provincial 73, altura Palca de Aparzo
- Ruta provincial 83, entre Pampichuela y Valle Grande