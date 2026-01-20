Conoce el estado de las rutas en Jujuy

Luego de las intensas lluvias que cayeron en nuestra provincia aún permanecen rutas y caminas que se encuentran intransitables y en otros hay que hacerlo con mucha precaución.

Desde el Ministerio de Seguridad recomiendan seguir las instrucciones y mantenerse informado ya que si bien en los valles, yungas y parte de la quebrada se anuncian tormentas para hoy en la Puna rige una alerta amarilla por fuertes tormentas.

Las rutas que se encuentran intransitables son:

Ruta nacional 40, rio San Juan de Oro, por crecida

Ruta nacional 40, entre El Cañadón y Paicone, por crecida

Ruta provincial 79, en la localidad de Abralaite, también por crecida

Ruta provincial 70

Ruta provincial 83, en Valle Colorado, Valle Grande, San Francisco y Santa Ana por crecidas de arroyo y el suelo se encuentra inestable

Ruta provincial 83, en San Francisco, por desmoronamiento

Ruta provincial 35, complejo Los Tucanes, por desmoronamiento de la calzada

Ruta provincial 29, en río Tesorero, por crecida

Rutas con precaución