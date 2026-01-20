20°
20 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

barrio coronel arias
El tiempo en Jujuy
Diputados
alarma
Congreso
Gobierno Nacional
Foro de Davos
Banco Central
Estado de las rutas
Ministerio de ambiente
barrio coronel arias
El tiempo en Jujuy
Diputados
alarma
Congreso
Gobierno Nacional
Foro de Davos
Banco Central
Estado de las rutas
Ministerio de ambiente

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Estados de las rutas

Conoce el estado de las rutas en Jujuy

Se recomienda respetar las señales de tránsito y circular con precaución. 

Martes, 20 de enero de 2026 10:08

Luego de las intensas lluvias que cayeron en nuestra provincia aún permanecen rutas y caminas que se encuentran intransitables y en otros hay que hacerlo con mucha precaución.

Desde el Ministerio de Seguridad recomiendan seguir las instrucciones y mantenerse informado ya que si bien en los valles, yungas y parte de la quebrada se anuncian tormentas para hoy en la Puna rige una alerta amarilla por fuertes tormentas.

Las rutas que se encuentran intransitables son:

  • Ruta nacional 40, rio San Juan de Oro, por crecida
  • Ruta nacional 40, entre El Cañadón y Paicone, por crecida
  • Ruta provincial 79, en la localidad de Abralaite, también por crecida
  • Ruta provincial 70
  • Ruta provincial 83, en Valle Colorado, Valle Grande, San Francisco y Santa Ana por crecidas de arroyo y el suelo se encuentra inestable
  • Ruta provincial 83, en San Francisco, por desmoronamiento
  • Ruta provincial 35, complejo Los Tucanes, por desmoronamiento de la calzada
  • Ruta provincial 29, en río Tesorero, por crecida

Rutas con precaución

  • Ruta nacional 52, en los kilómetros 158, 165 y 178 por sedimentos en la calzada
  • Ruta provincial 73, entre Valle Colorado y Santa Ana
  • Ruta provincial 73, altura Palca de Aparzo
  • Ruta provincial 83, entre Pampichuela y Valle Grande

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD