La agenda del presidente Javier Milei a partir de hoy en Suiza

Molesto por las especulaciones sobre su agenda de reuniones durante el Foro de Davos, el presidente Javier Milei, dio a conocer el itineraria del viaje, en el que se incluyen encuentros con mandatarios europeos, banqueros y empresarios, como principales referencias.

"Aquí tienen mi agenda en Davos. Así los periodistas dejan de mentir inventando reuniones que no han estado nunca en el programa, para después vender como un fracaso la no realización de reuniones que ellos inventaron. Fin", posteó Milei en redes sociales.

La comitiva la integran los ministros de Economía, Luis Caputo, de Desregulación, Federico Sturzenegger, el Canciller, Pablo Quirno, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El cronograma marca la llegada a los Alpes suizos en la tarde de hoy y su primera reunión sería poco después con el empresario británico, Maurice Ostro. Mañana a primera hora se saludará con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. Luego participará de un panel donde se discutirá acerca de la estrategia del país en materia económica. Más tarde será en turno de una mesa integrada por Ceos de Bancos Globales.

Tras el almuerzo, será el momento del saludo con el presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Borge Brende y acto seguido está previsto el discurso de Milei ante el pleno del Foro.

El jueves dará dos entrevistas y por la tarde se subirá nuevamente al avión presidencial para estar a primera hora del viernes en Buenos Aires.

En medio de esta corta estadía e intensa agenda, no se descarta un encuentro con Kristalina Georgieva y un saldo informal con Donald Trump.