Ministerio de ambiente

Secuestran 13 loros habladores en la Ruta 34

Las autoridades recordaron que la tenencia, transporte y comercialización de estas especies están prohibidos por ley y que se pueden hacer denuncias al teléfono celular 388 4409250

Martes, 20 de enero de 2026 10:48

En un nuevo operativo contra el tráfico ilegal de animales, el Ministerio de Ambiente de Jujuy, a través del equipo del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju), rescató 13 ejemplares de loro hablador (Amazona aestiva).

El decomiso fue en un control de rutina realizado por Gendarmería Nacional Argentina sobre la Ruta Nacional 34. Los animales eran transportados de manera ilegal, fuera de toda normativa de protección de fauna silvestre.

Tras el rescate, los loros fueron trasladados a las instalaciones del Cafaju, donde reciben atención especializada de veterinarios.

Las autoridades recordaron que la tenencia, transporte y comercialización de estas especies están prohibidos por ley y que se pueden hacer denuncias al teléfono celular 388 4409250

