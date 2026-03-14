Nuevas jornadas de castración y vacunación antirrábica

A partir del lunes 16 de marzo, la Dirección de Zoonosis desarrollará nuevas jornadas de vacunación, registro de mascotas y atención del quirófano móvil en distintos sectores de la ciudad. Estas acciones forman parte de las políticas de tenencia responsable, prevención de enfermedades y control poblacional de perros y gatos, acercando servicios a los vecinos de cada barrio.

Desde el área municipal se invita a los dueños de las mascotas a acercarse con sus animales en los horarios establecidos, colaborando con el cuidado de la salud animal y la salud pública.

En este sentido, el cronograma de actividades iniciará de la siguiente manera:

El día lunes 16 estará disposición el servicio de vacunación y registro de mascotas en Avda. Almirante Brown y Gobernador Tello del barrio San Pedrito de 9 a 12 horas.

Continúa el día martes 17 con atención de quirófano móvil en el CAM Marcelino Musto, ubicado en Avda. Bolivia y Tuyutí – Barrio Huaico, desde las 14 horas.

Mientras que el día miércoles 18 el quirófano móvil se ubicará en el Centro Vecinal Punta Diamante, en Juanita Moro y Esmeralda – Barrio Punta Diamante desde las 8 horas.

Prosigue el cronograma el día jueves 19 con quirófano móvil que se emplazará en el Polideportivo Miguel Cané y 10 de Junio – Barrio 13 de Julio, a partir de las 8 horas.

Finalmente, el día viernes 20 los vecinos podrán visitar el quirófano móvil en el Centro Vecinal 16 de Mayo- Manzana 8, Lote 21 – Barrio 16 de Mayo (Malvinas) desde las 8 horas.

Cabe destacar que las jornadas tienen la finalidad de brindar el acceso de los vecinos a los servicios de castración y vacunación , promoviendo el cuidado responsable de las mascotas. Además se solicita a los vecinos concurrir con los animales correctamente sujetos de collar y correa, y en el caso de los felinos, transportarlos en bolsos o cajas adecuadas para garantizar la seguridad de todos.