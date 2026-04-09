Palpalá ofrece clases gratuitas de psicomotricidad para niños

La Municipalidad de Palpalá pone en marcha una nueva propuesta gratuita en la ciudad, un taller de psicomotricidad, que busca estimular diversas habilidades a través de actividades lúdicas.

El taller, denominado “Descubriendo mi cuerpo y mi entorno”, está orientado para niños de 6 a 12 años de edad. Las actividades se basan en juegos que permitirán trabajar habilidades sociales, motoras, cognitivas y emocionales de manera divertida y accesible. La psicomotricidad potencia el desarrollo integral, al complementar movimiento, mente y emociones. Mejora el control postural, equilibrio y coordinación, fortalece la atención, memoria y creatividad, y favorece la autoestima y habilidades sociales. Es fundamental para que niños y adolescentes conozcan su cuerpo y se integren en su entorno.

La iniciativa forma parte de las acciones del municipio para brindar oportunidades de desarrollo infantil a los vecinos de Palpalá sin costo alguno. Las mismas se dictan los días lunes en horario de 17.30 a 18.30 horas, en el CIC de Canal de Beagle.

El espacio, completamente gratuito, ya dio inicio y continúa con inscripciones abiertas en el CIC Canal de Beagle, de lunes a viernes en el horario de 7.30 a 12.30 horas. Es importante destacar que los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los padres o tutores interesados, acercarse en el horario mencionado para asegurar el lugar de sus hijos.