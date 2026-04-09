Intervienen el PJ de Jujuy y piden unidad del partido

En la jornada de este jueves, durante las sesiones extraordinarias en la Legislatura de Jujuy, el Partido Justicialista recibió la noticia de una nueva intervención partidaria, lo que generó sorpresa entre sus dirigentes.

En ese marco, la diputada provincial del bloque justicialista, Daniela Vélez, expresó ante la prensa: “no teníamos conocimiento de esto”, al referirse a la designación del interventor, que se conoció en horas de la mañana. Se trata de Ricardo Villada, proveniente de la provincia de Salta.

Desde su lugar, Vélez remarcó la necesidad de fortalecer la unidad partidaria: “siempre voy a abrevar por la unidad del Partido Justicialista y que todos formen parte de los espacios”. Además, hizo referencia al contexto provincial y nacional, y convocó a que esta intervención sirva para consolidar el partido y continuar con el desarrollo de proyectos.

Por su parte, el diputado provincial Martín Fellner también se refirió a la situación y señaló que la noticia fue reciente: “lamentablemente quisiéramos que el partido esté normalizado y podamos trabajar”.

Asimismo, indicó que no cuentan con mayores precisiones sobre la intervención, más allá del nombre del designado, y sostuvo que este tipo de medidas deberían ser transitorias. “Más que las intervenciones, queremos que el partido se vuelva a normalizar. Tienen que ser cortas y ponernos de acuerdo los jujeños; queremos tener un año pujante”, concluyó.