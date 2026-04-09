Quién es el jugador de Gran Hermano elegido para viajar a La Casa de los Famosos de Telemundo

El universo de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo que promete sacudir la dinámica del juego y ampliar sus fronteras más allá de la Argentina.

En una gala cargada de expectativa, Santiago Del Moro confirmó lo que ya se venía anticipando: habrá un intercambio internacional con La Casa de los Famosos, el exitoso formato grabado en México que se emite en Estados Unidos y Latinoamérica. Pero lo que terminó de captar la atención fue el nombre elegido para representar al país.

La participante seleccionada por la producción extranjera fue Solange Abraham, una de las jugadoras que logró destacarse dentro de la casa por su personalidad y su forma de vincularse con sus compañeros.

La noticia se dio a conocer en vivo, frente a todos, y la reacción no tardó en llegar: sorpresa, emoción y nerviosismo se mezclaron en un momento que marcó un antes y un después en su paso por el reality.

“Van a ser 6 o 7 días y te estarás yendo el domingo o el lunes”, le explicó el conductor, dando detalles del viaje que la llevará a convivir con celebridades del mundo hispano en un contexto completamente distinto al que venía transitando. Lejos de mostrarse abrumada, Sol respondió con entusiasmo: “Gracias, México. Gracias Telefe. Estoy feliz”, expresó, contenta por la oportunidad.

Sin embargo, el anuncio tuvo un condimento extra que no pasó desapercibido. Al mismo tiempo que se confirmaba su participación en el reality internacional, también se reveló que quedará automáticamente en placa de nominación para la séptima semana.

Esto significa que, al regresar al país, deberá enfrentarse directamente al voto del público, sin inmunidad alguna. Una jugada que agrega tensión a su experiencia y que podría impactar en su continuidad dentro del juego.

El intercambio forma parte de una estrategia más amplia que busca renovar el formato y generar nuevos estímulos tanto para los participantes como para la audiencia. Tal como explicó Del Moro, la dinámica será recíproca: mientras Sol viaje a Estados Unidos, una figura de La Casa de los Famosos llegará a la Argentina para integrarse temporalmente a la casa local. Un cruce que promete alterar alianzas, estrategias y vínculos dentro del reality.