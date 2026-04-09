Diputada originaria Angélica Castillo preside Pueblos indígenas

El bloque del Frente Jujuy Crece propuso a la diputada provincial Angélica Castillo para presidir la Comisión de Pueblos indígenas en la Legislatura de Jujuy, valorando su compromiso con la causa y demostrando que era la indicada para abordar cuestiones que exigen seriedad y conocimiento en la materia.

Originaria de la comunidad indígena Lipán, en Salinas Grandes, dijo que es "un gran desafío con mucho compromiso. Por la cantidad de comunidades existentes en Jujuy, "será un trabajo arduo y que debe ser tratado con mucha responsabilidad".

Excomisionada municipal de El Moreno y durante sus dos primeros años como legisladora, Castillo se mantuvo cercana a las cuestiones de las comunidades y manteniendo presencia en los territorios.

"Una de las primeras acciones que aplicaremos, será llegarnos a territorio, llevar la Legislatura a cada una de las comunidades o pueblos indígenas, para que los legisladores conozcan de cerca las necesidades de ellas", apuntó.

Con Castillo, en la vicepresidencia está Noemí Isasmendi (PJ) y en la secretaría, Noelia Quispe (FJC), junto a ellos la conforman los diputados Miriam Burgos, Patricia Ríos, Kevin Ballesty, Mario Lobo, Horacio Nallar, Verónica Valente, Natalia Morales y Emiliano Vera Robinson.

Sobre Quispe dijo que es "una persona muy relacionada con las comunidades, con ella asistimos a varias reuniones con las comunidades, no dudo que juntas generaremos un trabajo arduo con ella y con todos los integrantes".

Si bien en la segunda sesión ordinaria no se enviaron proyectos a dicha comisión, "estamos trabajando en una agenda que contiene un pedido a la Secretaría de Pueblos Indígenas, sobre la cantidad real de comunidades indígenas con o sin personería jurídica en la provincia".

Anticipó que solicitará la presencia de Yolanda Cruz en Diputados "para que nos hable sobre las políticas sociales en las que está trabajando, también sobre las acciones más importantes en las que tiene intervención, y demás temas".

Aclaró que con Cruz permanentemente está recorriendo el territorio y "sé del gran trabajo que está cumpliendo. Desde la Comisión le brindaremos el respaldo para que avance en sus objetivos y tenga más presencia en territorio que es el eje principal".

Finalmente afirmó que en la Comisión "recibir a presidentes, comuneros, caciques o mburuvichas, y en el caso que no vengan, serán a los integrantes de la comunidad, con un acta aval que les respalde".