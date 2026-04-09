Adorni compró la vivienda de Caballito sin intereses

La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró como testigo ayer ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y reveló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró su departamento del barrio porteño de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 a pagar en un año, sin interés.

Ese es el acuerdo al que llegaron con las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes estaban citadas a prestar declaración testimonial el jueves como ex propietarias de la unidad ubicada en la calle Miró al 500.

Las audiencias se suspendieron hoy a pedido del defensor de Adorni, Matías Ledesma.

La escribana afirmó no tener detalles del origen de los fondos con los que Adorni compró las tres viviendas en las que ella intervino: la de Caballito, otro departamento en Parque Chacabuco y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Además, el fiscal Pollicita le pidió acceder a conversaciones de su celular que pudieran ser de interés para la causa. La escribana dijo que no lo tenía.

Nechevenko también escrituró el departamento que el jefe de Gabinete tiene sobre la calle Asamblea. Y en esa transacción volvió a repetirse una operatoria similar, según reconoció la testigo.

En ese caso, Adorni accedió a una hipoteca y obtuvo un financiamiento de 100.000 dólares de parte de la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y de su hija, también uniformada, Victoria Cancio.

Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%. La devolución se pactó en 24 cuotas, con un interés del 11%, según indicó la escribana a la Justicia.

Esa operación se realizó en noviembre de 2024, lo que coincide con la compra de la casa en Indio Cuá que el vocero presidencial hizo junto a su esposa, Bettina Angeletti.

Al salir de la Fiscalía, la escribana Nechevenko aclaró a la prensa que la esperó en Comodoro Py que "no hubo ningún préstamo de dinero" a Adorni, y dijo que en rigor lo que existieron fueron "compraventas con hipotecas por saldo de precio".

Sobre el origen de los fondos, se desligó y refirió que "hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero".

Ahora la investigación que conduce el fiscal Pollicita avanzará hacia la determinación de cuánto dinero tenían comprometido Adorni y su esposa mensualmente con sus acreedoras y el resto de sus deudas. El dato deberá contrastarse con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.

Allanamientos

El juez federal Ariel Lijo ordenó allanar tres sedes de Rucci Propiedades, la inmobiliaria que comercializó el departamento del matrimonio Adorni en Caballito.

Infobae pudo saber de fuentes del caso que la Justicia federal dispuso este miércoles una serie de órdenes de presentación con allanamiento en subsidio, en las sedes que la empresa tiene en Liniers, Mataderos y Villa del Parque.