Suri campeón del Top 8 en Antofagasta

Suri RC de Jujuy tras un gran desempeño en Antofagasta, Chile, hizo historia al quedarse con el título del Top 8 2026. El conjunto del barrio Alto Comedero se consagró campeón del Rugby Cup Top 8 tras un sólido desempeño en el país trasandino, en un torneo que volvió a destacar por su nivel competitivo y proyección internacional. El equipo jujeño cerró un torneo de alto nivel y coronó su participación con una sólida victoria en la final, donde venció a Hobbs de Arica por 17 a 3.

Antofagasta fue escenario de un intenso fin de semana de rugby, certamen que reunió a equipos del norte de Chile y también del extranjero. En ese contexto, Suri RC, proveniente de Jujuy, Argentina, se quedó con el título tras una campaña consistente, marcada por su capacidad para imponerse en los momentos clave y sostener un alto nivel de juego durante todo el torneo. Tal es así que Suri mostró solidez en sus líneas, efectividad en ataque y una defensa que respondió en instancias decisivas, elementos que terminaron por inclinar la balanza a su favor. La conquista no solo significa una copa. Es la confirmación de un proceso. Bajo la conducción de Exequiel Lico quien viaja semanalmente desde Salta para entrenar al plantel.

El segundo lugar fue para Jobs de Arica, que completó un torneo de alto nivel y se mantuvo como uno de los protagonistas durante todo el fin de semana. En tanto, Coyotes de Antofagasta se quedó con la tercera posición, destacando por su regularidad y carácter en partidos de alta exigencia. Más atrás, la clasificación final la completaron Old Lions en el cuarto lugar, seguido por Antapacay (5°), Perros (6°) y Calama (7°).

En redes sociales de Suri RC en su cuenta oficial hizo su felicitaciones publicando que "​El Suri es campeón del Top 8 en Chile. ​Nuestros jugadores no solo cruzaron la cordillera, sino que llevaron el club a lo más alto, algo que quedará grabado para siempre en nuestra memoria y en la historia del club. ​Este trofeo no es solo una victoria, es sudor de cada entrenamiento, el sacrificio de las familias y la garra de un staff que demostró que para el Suri no existen imposibles. Volvemos a casa agradecidos con cada persona que colaboró para que esto sea posible, porque en este club, jugamos todos. Menciones especiales para Agustín Merello como mejor jugador y Mauricio Charro, tryman del torneo".