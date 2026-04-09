Perico en el "Gran Jujuy"

En un paso clave hacia la consolidación de políticas públicas comunes en los Valles, se firmó el convenio que formaliza la incorporación del municipio de Perico al bloque regional "Gran Jujuy", una iniciativa impulsada por la intendencia de Raúl Jorge de San Salvador de Jujuy.

El acuerdo se concretó durante un acto realizado en Perico, con la participación de Jorge, junto al anfitrión Rolando Ficoseco y los intendentes Rubén Eduardo Rivarola (Palpalá), Santiago Tizón (Yala) y Álvaro de Bedia (San Antonio). También estuvo el ministro Normando Álvarez García.

Durante la firma, Jorge destacó el crecimiento sostenido de Perico y su rol estratégico en la región. "Se está constituyendo, con su zona franca, el parque industrial y su vitalidad, en una de las ciudades que más ha crecido en la última década", afirmó. En ese sentido, subrayó la importancia de su integración al esquema regional, junto a otras ciudades cercanas como San Salvador, Palpalá, Yala y San Antonio, con proyección hacia El Carmen y Monterrico.

El intendente capitalino remarcó que el objetivo del "Gran Jujuy" es consolidar una conurbación articulada, capaz de dar respuestas conjuntas a problemáticas comunes. "Debemos trabajar coordinadamente en temas como transporte, salud, educación, servicios públicos y ambiente, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", sostuvo.

Asimismo, destacó la interdependencia entre las ciudades que integran el bloque. "Un vecino de Perico también lo es de San Salvador, y viceversa. Comprender esta dinámica nos permite enfrentar de manera más eficiente los desafíos actuales, como el cambio climático", señaló.

Jorge también valoró el avance del proyecto, que ya cuenta con más de seis años de trabajo, y celebró la incorporación de Perico tras un proceso de diálogo que se extendió por más de dos años. "Cuantos más municipios se sumen, mejores serán los resultados", expresó, al tiempo que anticipó la posibilidad de que otras localidades se integren próximamente.

En cuanto al funcionamiento del bloque, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre los ejecutivos municipales, los equipos técnicos y los concejos deliberantes, con el objetivo de unificar normativas y criterios en aspectos clave, como horarios comerciales, regulaciones y políticas impositivas.

Por su parte, el intendente Ficoseco, destacó la relevancia del acuerdo como herramienta para fortalecer el desarrollo regional. "Firmamos este convenio para trabajar en temas comunes. Nos une, entre otras cosas, la ruta bioceánica, un corredor estratégico que debemos potenciar", indicó, y remarcó el perfil productivo de Perico con la zona franca y el parque industrial.