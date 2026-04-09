Un flojo River Plate igualó 1 a 1 frente a Blooming

River hizo su debut en la Copa Sudamericana 2026 frente a Blooming.

El "millonario" se presentó ayer en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el marco de grupo H y no tuvo un buen partido. El duelo culminó igualado 1 a 1.

En el primer tiempo, a los 5 minutos Martínez Quarta cortó un ataque en el que uno de los jugadores de Blooming quedaba mano a mano con Beltrán y fue expulsado dejando con 10 futbolistas en el campo de juego a los "millonarios".

Lo anteriormente expuesto condicionó a un equipo argentino que no pudo inquietar a su rival en gran parte del primer tiempo.

No obstante, más por jerarquía propia que por buen juego, River llegó a la apertura del marcador a los 35 minutos a través del gol convertido por Driussi.

Así las cuestiones, los combinados se fueron al descanso con la ventaja para el visitante.

En el complemento, Blooming igualó el marcador sobre los 7, cuando Vásquez se tiró para empujar al gol un centro desde la izquierda.

El equipo boliviano terminó mejor y no ganó en partido porque no estuvo certero en el ataque.