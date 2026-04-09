Se realizó la primera clínica en Abra Pampa

Se realizó la primera clínica de tenis de mesa en Abra Pampa. La misma estuvo destinada para los jugadores y jugadoras de Club Kocolandia a cargo de los entrenadores y exjugadores de la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy.

Encabezado por el presidente, Moisés Gallo Rocha, se vivió una jornada a pleno, pero muy contentos, ya que "celebramos la apertura de una nueva escuela de tenis de mesa, y sobre todo que sea en el norte de nuestra provincia".

Junto al directivo, estuvo Javier Aguaysol, de gran trayectoria y ganador en los 90 del Olimpia de Plata en esta disciplina, Lautaro Aguaysol y Ronald Cabrera, exjugadores que tuvieron una importante trayectoria de alto rendimiento.

"Cuando nos propusieron realizar la clínica no dudamos en ningún momento, llegar hasta Abra Pampa es un gran logro, porque eso nos permitirá seguir creciendo en todo el norte, tanto Puna como la Quebrada", comentó Gallo Rocha.

Por eso ponderó el trabajo que vienen desarrollando los dirigentes Hugo Pérez y Ariel Llampa "fueron dos días, los cuales estuvieron cargado de actividad, tanto teórica como práctica cerrando la capacitación con partidos amistosos de exhibición".

El titular de la entidad madre del tenis de mesa en Jujuy ponderó el trabajo que vienen desarrollando en el Centro de Formación y Entrenamientos "hubo un buen marco de participantes, tienen las mesas reglamentarias, todo completo para poder seguir creciendo en cantidad y calidad de jugadores", opinó.

Ambos entrenadores, recordemos que estuvieron presentes en el Curso de Director Técnico que se dictó en nuestra Capital días pasados organizado por la Federación Argentina, por lo que muestra a las claras las ganas de crecer y apostar a esta disciplina en el norte.