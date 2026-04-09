Irán amenaza con romper el alto el fuego en la guerra

Irán amenazó ayer con romper el alto el fuego acordado en la guerra contra Estados Unidos e Israel si el ejército israelí no deja de bombardear el Líbano, donde ayer se registraron múltiples ataques que habrían dejado más de 300 muertos.

Las Fuerzas Armadas iraníes ya están identificando objetivos para responder a los ataques israelíes de ayer contra el Líbano. Una alta fuente afirmó que Irán "castigará a Israel por los ataques contra Hezbolá que violaron el alto el fuego".

Además de las amenazas contra Israel, Irán anunció que ha vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz al tránsito de buques comerciales y atribuyó la medida a lo que denominó "violaciones del alto el fuego por parte de Israel".

"Si no cesan de inmediato las agresiones contra nuestro querido Líbano, daremos una respuesta contundente a los malvados agresores de la región", señaló ayer un comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La agencia de noticias Fars, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica, informó sobre la interrupción del paso de buques y petroleros en el estrecho de Ormuz.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán había confirmado el martes que el paso por el estrecho de Ormuz estará permitido durante las próximas dos semanas bajo control militar iraní, tras la aceptación del alto el fuego temporal.

Israel dijo que el alto el fuego no aplicaba al Líbano y lanzó su mayor ataque contra el país desde que la guerra comenzó a fines de febrero. Lo mismo dijo Trump ayer. Cuando se le preguntó sobre los ataques de Israel contra el Líbano, Trump se refirió a ellos como "una escaramuza aparte".

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, instó a todas las partes a "actuar con moderación" y "respetar el alto el fuego".

Si bien no se dirigió directamente a ninguna de las partes, afirmó que se habían reportado violaciones del acuerdo en algunos puntos de la zona de conflicto, lo que socava el espíritu del proceso de paz.

El ministro de Planificación de Pakistán dijo a Al Jazeera que "si el estrecho de Ormuz se cierra, interrumpirá la cadena de suministros".

El Estrecho de Ormuz

Las naciones árabes del Golfo manifestaron su preocupación ayer por la incertidumbre sobre el estatus del Estrecho. El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) rechaza cualquier modificación del statu quo del "canal", dado que están en juego flujos clave de petróleo y gas.

Tras un bloqueo casi total, en la mañana de ayer, el panorama en el Estrecho de Ormuz había comenzado a moverse a cuenta gotas. Pero luego la decisión iraní, llevó a un "cierre selectivo". Y la Armada de la Guardia Revolucionaria (Irgc) exigía que cada barco pida permiso individual para transitar. Trascendió que había 800 buques varados en el Golfo.

El sitio de monitoreo del Estrecho "hormuzstraitmonitor.com", confirma en su sitio web que el tránsito está "restringido".