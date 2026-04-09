La escribana de Adorni se presentó otra vez en Comodoro Py: “Estoy tranquila”

La escribana de Manuel Adorni se presentó en Comodoro Py para ampliar su declaración y dijo que está “tranquila” con respecto a la investigación que encabeza la Justicia federal.

Se trata de Adriana Nechevenko, que validó las escrituras de los dos inmuebles que posee Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz. Ayer, se había presentado ante el fiscal Gerardo Pollicita.

"No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila", dijo Nechevenko en declaraciones periodísticas a la salida.

La escribana declaró ayer durante más de dos horas en los tribunales federales de Retiro, en la causa en que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Nechevenko declaró el miércoles que el jefe de Gabinete había comprado el piso de Caballito tras acordar con las dueñas pagarles US$200.000 en un año y sin interés.

La escribana fue la primera testigo de la causa que se presentó en Comodoro Py, declaró el miércoles durante dos horas y certificó la compra del departamento de Caballito del jefe de Gabinete.

“No hubo préstamos de dinero, así, en efectivo, no hubo”, planteó la escribana, que dijo que desde “hace muchos años” trabaja con Adorni.