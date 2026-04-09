Demoran a un sujeto con objetos robados

En circunstancias en que el personal policial realizaba recorridos de rutina por el barrio 4 de Diciembre, divisó a una persona que intentaba ocultarse en un domicilio de la zona al percatarse de la presencia del móvil policial. Ante esta situación, los efectivos interceptaron al protagonista, quien llevaba consigo herramientas de un automóvil.



Al ser consultado por la procedencia de los elementos, manifestó que iba a devolvérselos al propietario del domicilio en cuestión. Sin embargo, al entrevistarse con el dueño de la vivienda, este indicó desconocer la situación.

Seguidamente, se solicitó información al C.I.A.C., estableciéndose que el sujeto registra en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SI.F.CO.P.) medidas restrictivas vigentes, como prohibición de acercamiento y deber de abstención, además de una condena de ejecución condicional.



Finalmente, se procedió a su demora, quedando a disposición de la Justicia.