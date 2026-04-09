Edgardo Aramayo se destacó en torneo de tiro deportivo en Salta

El tirador local Edgardo Aramayo inició la temporada 2026 con una destacada performance en el torneo social anual del Tiro Federal de Salta, donde se consagró en la modalidad FBI Pistola de grueso calibre y revólver de cañón corto.

La competencia se desarrolló el pasado 4 de abril y reunió a experimentados tiradores de la región, con una fuerte presencia de representantes jujeños. En este marco, Aramayo logró quedarse con el primer lugar tras alcanzar un puntaje perfecto de 40/40 y 190/200, posicionándose así entre los principales referentes del ranking de la especialidad.

El segundo puesto también quedó en manos de un tirador jujeño, Ismael Acosta, quien obtuvo un sólido desempeño con un puntaje de 40/40 y 184/200 en la misma división.

La disciplina FBI se caracteriza por su exigencia técnica y rapidez, ya que consiste en efectuar cinco disparos a un blanco rebatible ubicado a 15 metros de distancia en un tiempo de apenas cuatro segundos, partiendo con el arma enfundada.

De esta manera, Aramayo comienza el año con un importante logro, consolidando su nivel competitivo en el ámbito regional del tiro deportivo.