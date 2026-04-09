Pequeños yungueritos exploraron el Parque Botánico

Niños entre 7 y 11 años participaron de un recorrido interpretativo por el Parque Botánico Municipal “Carlos Barón Schüel”, donde pudieron reconocer los distintos ambientes que lo conforman, su biodiversidad y los valores naturales que resguarda la reserva natural. La actividad forma parte del nuevo ciclo del Club Ambiental “Yunguerito”, que se desarrollará a lo largo del año con encuentros los días sábados, en los que se abordarán diversas temáticas vinculadas al cuidado del ambiente.

En este sentido, el Parque Botánico Municipal inicio un nuevo ciclo del Club Ambiental Yungueritos, con el primer encuentro titulado “Conociendo el Parque Botánico”, destinado a niñas y niños de entre 7 y 11 años.

Desde la reserva municipal se recordó que la propuesta tiene como objetivo brindar un primer acercamiento al área protegida, permitiendo a las infancias conocer qué es el Parque Botánico, cuál es su función como reserva natural urbana y por qué es importante su conservación.

La travesía que realizaron los niños inició con un recorrido interpretativo, donde pudieron reconocer los distintos ambientes que lo conforman, su biodiversidad y los valores naturales que resguarda la reserva de Los Perales.

Además, disfrutaron de actividades lúdicas, de exploración y observación, que permitieron descubrir el entorno de manera activa, promoviendo el contacto directo con la naturaleza y el reconocimiento de especies propias de las Yungas.

Para los deseen explorar el parque municipal, se recordó que el Club Ambiental Yungueritos se desarrollará a lo largo del año, con encuentros los días sábados, en los que se abordarán diferentes temáticas ambientales. Cada jornada propondrá nuevas experiencias, juegos y aprendizajes orientados a fortalecer el vínculo con la naturaleza y fomentar el cuidado del ambiente.

De esta manera, el -Parque Botánico renueva su compromiso con la educación ambiental, generando experiencias significativas que fortalecen el vínculo entre las infancias y la naturaleza.