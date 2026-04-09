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Legislatura de Jujuy

Rubén Rivarola: “A la gente no le alcanza para comer”

El Presidente del Bloque Justicialista cuestionó el estado de las rutas, la situación económica y la falta de recursos, en el marco de la sesión en la Legislatura.

Jueves, 09 de abril de 2026 13:46

En el marco de la primera sesión especial y la tercera ordinaria en la Legislatura de Jujuy, el diputado Rubén Armando Rivarola realizó fuertes declaraciones sobre la situación económica y social del país.


Durante su intervención, se trató además el acuerdo para la designación de cargos en el Ministerio Público de la Acusación, donde respaldó la designación del abogado Martín Andrés La Villa como agente fiscal. “Ya tenía que haber asumido hace tiempo, cuando las cosas son justas se realizan”, expresó, destacando su trayectoria y el apoyo del Partido Justicialista tras el nuevo cargo del Dr. La Villa.


En otro tramo de su discurso, el Presidente del  Bloque cuestionó el estado de las rutas nacionales: “es como viajar en la guerra por las rutas de la Argentina”, afirmó. También criticó el cobro de peajes y apuntó contra el Gobierno nacional: “¿qué vamos a ahorrar si en la ruta no se puede andar y se rompen los autos? Total, Milei y Adorni andan en avión”.


El legislador manifestó su enojo por la falta de fondos destinados a la provincia y sostuvo que los representantes nacionales deben priorizar los intereses de Jujuy: “no tienen que tener color político, entraron con los votos de los jujeños y tienen que defender a la provincia”.


Asimismo, hizo hincapié en la difícil situación económica: “usted anda por la calle y hay gente con hambre, las pymes están cerrando”. En ese sentido, convocó a los funcionarios a recorrer la provincia para conocer la realidad social, marcada por la falta de recursos y salarios que no alcanzan.


Por otro lado, se refirió al debate sobre la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, manifestando su acuerdo con la medida, aunque planteó la necesidad de infraestructura adecuada: “¿a dónde vamos a dejar a los chicos? Hay que crear un edificio especial para los menores”.


Finalmente, volvió a cuestionar el aumento de combustibles y la situación de los jubilados: “no tienen derecho a cobrar lo que están cobrando del gasoil, la guerra no está acá. La gente se está muriendo de hambre”, concluyó.

La sesión continúa en desarrollo y se esperan nuevas definiciones en el transcurso de la jornada.

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