Tránsito restringido en Av. 19 de Abril por "La Flor más Bella"

La Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informó que los días 10, 11 y 12 del corriente mes se llevará a cabo la XVI edición de la Exposición de Floricultura “La Flor más Bella”.

El evento tendrá lugar en la playa de estacionamiento ubicada sobre la avenida 19 de Abril, en el tramo comprendido entre el puente Juana Azurduy y el puente Coronel Gorriti, y se desarrollará en el horario de 08:00 a 21:00.

En este marco, las autoridades detallaron que el jueves 9, a partir de las 06:00, comenzarán las tareas de armado del arreglo central en el predio, sin que ello afecte inicialmente el servicio de estacionamiento tarifado.

No obstante, desde las 14:00 de esa misma jornada, se procederá a la restricción total del ingreso vehicular en el sector mencionado, medida que se mantendrá vigente hasta la finalización del evento.

Finalmente, se solicita a los conductores y a la comunidad en general respetar la señalización dispuesta en la zona y atender las indicaciones del personal de tránsito, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la actividad.