Evacuaron un vuelo en el aeropuerto internacional Jujuy

Hubo una acción de alerta en el aeropuerto internacional Jujuy "Dr. Horacio Guzmán", ya que un vuelo de la aerolínea Flybondi con destino a Buenos Aires, fue evacuado de urgencia está tarde, tras una amenaza de bomba.

El protocolo de seguridad se activó luego de que un pasajero pronunciara la palabra "bomba" a bordo. Situación que generó problemas y caos en la aeronave. El hombre habría sido demorado de inmediato por la PSA, mientras que el resto de los pasajeros debieron descender a la pista.

Débito a esta situación de alerta, hubo cortes en ruta 66, en cercanías a la aeroestación, dónde a policía de Jujuy mantiene un corte total por tareas de los peritos. Mientras tanto las autoridades solicitaron extrema precaución y seguir las indicaciones del personal de seguridad vial.

Según palabras de pasajeros del vuelo demorado, esto se da por consecuencia de un grupo pasajeros en estado de ebriedad, quienes uno de ellos dió aviso a la azafata sobre la presunta presencia de una bomba en la unidad de transporte, eso generó el problema y las consecuencias de un retraso que perjudicó a todos los pasajeros.

Tras los protocolos se comunicó que el avión está en condiciones de vuelo y que aparentemente todo fue una falsa alarma, sin embargo el vuelo previsto para las 15 hs, terminaría partiendo 5 hs después, mientras tanto hubo serios inconvenientes en los pasajeros que debían de cumplir con compromisos en la ciudad de Buenos Aires.